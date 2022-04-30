Игорь Комаров вручил пермскому театру «17-я Скрипка» главный приз фестиваля «Театральное Приволжье»

28 апреля в Ижевске, на главной сцене Государственного национального театра Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье».

Обращаясь к зрителям и участникам церемонии, Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сказал: «Я очень рад, что у нас появляется добрая традиция собираться всем театральным сообществом на Удмуртской земле, награждать лучших молодых актеров и режиссеров. Фестиваль «Театральное Приволжье» стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа».

Абсолютным триумфатором фестиваля этого года стал пермский студенческий театр «17-я Скрипка» (Пермский национальный исследовательский политехнический университет): его спектакль «Корова» по рассказам Андрея Платонова признан лучшим в номинации «Лучший молодежный спектакль», лучшим режиссером стала его руководитель Юлия Артемьева, а лучшей актрисой – исполнительница главной роли в спектакле Милена Колесникова.

Полномочный представитель наградил молодых актеров, занявших призовые места, в номинации «Лучший молодежный спектакль»: 1 место – у ребят из студенческого театра «17-я Скрипка» (Пермский край), 2 место завоевал театральный коллектив из Чувашской Республики за постановку «Маяк», 3 место – у студенческой народной театральной студии «Оскон» со спектаклем «Последние свидетели» (Республика Башкортостан).

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, поддержка молодежного театрального искусства очень важна, так как участие в творческой деятельности помогает школьникам и студентам обрести уверенность в себе, открыть новые горизонты и прийти к осознанности в отношениях с собой и миром. «Кроме того, для молодых объединений региона фестиваль «Театральное Приволжье» – это отличный повод заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов», – подчеркнул губернатор.

Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» – окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в год Театра в России (2019 г.). В сезоне 2021-2022 гг. участие в фестивале приняли 399 театральных коллективов и около 5 000 актеров из всех регионов Приволжского федерального округа.

Имена финалистов были названы 27 марта 2022 года, во Всемирный день театра, во время прямого телеэфира. В финале проекта участвовали 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов.

Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов. Конкурс в рамках фестиваля проводится для молодежных (18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет).