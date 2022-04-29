Предприниматели Прикамья смогут найти рынки сбыта с помощью нового сервиса цифровой платформы МСП.РФ

С начала апреля – момента тестового запуска сервиса – в реестр компаний, разместивших предложения о своей продукции, от Пермского края вошли порядка 500 производителей производственного и пищевого сегмента.

Для представителей российского малого и среднего бизнеса создана цифровая платформа МСП.РФ, где представлен спрос крупных производственных компаний и ритейлеров из России и Республики Беларусь на поставку продукции в рамках сервиса «Производственная кооперация и сбыт». Теперь предприниматели могут в режиме онлайн проанализировать потребности предприятий и направить свое коммерческое предложение по более чем 11 тыс. позициям, запрашиваемых такими компаниями, как КамАЗ, Минский тракторный завод, РЖД, «Ростелеком», «Интер РАО», ритейлерами X5 Group, «Магнит», «Метро» и другими.

Новый сервис позволит крупным компаниям и ритейлерам найти себе проверенных МСП-поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции, а малому и среднему бизнесу – новый канал сбыта своих товаров. Покупателями продукции сельхозпроизводителей могут стать не только крупные компании, но и небольшие рестораны, кафе, гостиницы – все, у кого есть спрос на качественную фермерскую продукцию. Подобрать себе поставщика в конкретном регионе можно через реестр производителей продуктов питания.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в текущих условиях перед предприятиями Прикамья стоит задача оперативно реагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка. Краевые власти готовы оказывать этому поддержку. «Любые санкции, любые сложные процессы в экономике являются для компаний новым «окном возможностей», которое можно успешно использовать для развития. Сейчас важно, чтобы все предприятия Пермского края максимально перестраивали логистику, оперативно расширяли рынки сбыта внутри страны, замещая своей продукцией товары импортного производства. Это необходимо и для наращивания финансовой мощи самих компаний, и для региона, так как позволит сохранять в Прикамье экономическую и социальную стабильность», – подчеркивал глава региона.

В реестр компаний, разместивших свои предложения, от Пермского края вошли 489 предприятий из разных сфер производственной деятельности и десять компаний – производителей продуктов питания. Так, одним из участников платформы стало пермское предприятие «Роботех», разработка которого, линейка 4-х и 6-ти осевых промышленных роботов, способна конкурировать с продукцией ведущих мировых компаний. Как отмечают специалисты предприятия, в текущих рыночных условиях ключевое преимущество оборудования из Пермского края – это импортонезависимость, поскольку 90% комплектующих, в том числе и ПО, «Роботех» изготавливает самостоятельно, что позволяет свести к минимуму затраты на производство.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, сервис поможет малому и среднему бизнесу из сферы производства и сельского хозяйства найти себе проверенных поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции, а также покупателей своих товаров. «Создается своеобразная онлайн-биржа контактов и каталог продукции. Например, рестораторы через реестр могут найти поставщика продуктов питания, а крупные производственные предприятия – замену ушедшим иностранным фирмам и восстановить цепочки поставок товаров», – пояснил он.

Одновременно для предпринимателей в рамках сервиса появился доступ к информации о долгосрочном спросе на продукцию крупных компаний с госучастием. Сейчас оцифровано и размещено порядка 3 тыс. позиций. Предприниматели также могут изучить этот спрос и подать заявку на участие в программе «Выращивание» для подготовки к закупкам по 223-ФЗ, которая будет реализовываться в пилотном режиме.

Цифровая платформа, созданная Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ, запущена в эксплуатацию в начале февраля 2022 года. Проект развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. С момента запуска сервиса «Производственная кооперация и сбыт» в начале апреля витриной закупок малого объема воспользовались более тысячи компаний. Уже заключено по 223-ФЗ почти 80 договоров на 31 млн руб. Параллельно в реестр промышленных предприятий было включено 13 тыс. компаний, и их общее количество достигло 22 тыс.

Новый сервис также помог 450 производителям найти «точки соприкосновения» с потенциальными партнерами, провести переговоры и обменяться коммерческими предложениями, еще почти 150 предпринимателей договариваются о заключении контрактов.