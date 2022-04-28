В Пермском крае начались работы по ремонту мостов в рамках дорожного нацпроекта

Всего в этом году приведут в порядок 11 сооружений в десяти муниципалитетах региона.

В 2022 году в Пермском крае впервые реализуется программа «Мосты и путепроводы» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Из федерального и регионального бюджетов на ремонт искусственных сооружений выделено свыше 700 млн руб. На эти средства в текущем дорожном сезоне запланировано привести в нормативное состояние 11 мостов в десяти муниципалитетах.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, реализация национального проекта в Прикамье позволяет ежегодно приводить в нормативное состояние дороги в рамках пермской городской агломерации и региональные трассы. «Каждый год это минимум 100 км обновленного дорожного полотна. С текущего года в рамках нацпроекта начнется реализация программы «Мосты и путепроводы». Такая системная комплексная работа позволит повысить безопасность транспортных артерий Прикамья, сократит число очагов аварийности, улучшит логистику и повысит транспортную доступность территорий», – подчеркнул глава региона.

На мосту через реку Полазна, расположенном на трассе Пермь – Березники, возобновились работы, начатые в прошлом году. За дорожный сезон 2021 года был произведен капитальный ремонт левой полосы (если ехать в Березники), в этом году аналогичные работы проведут на правой полосе моста. Рабочим предстоит фрезеровать старое покрытие, произвести разборку (два слоя бетона и гидроизоляция), после чего мостовое полотно будет уложено заново. Срок ремонта по контракту – до 30 июня. Подрядчиком выступает Мостоотряд № 123 АО «Уралмостострой». Сейчас на участке ремонта обеспечено реверсивное движение, регулируемое светофором.

Еще один объект – мост через реку Мулянка на автомобильной дороге регионального значения Пермь – Усть-Качка. Он расположен на 24-м километре трассы, в районе с. Култаево, его протяженность – 50 метров. Работы выполняет ООО «СтройЭнергоМонтаж». В настоящее время рабочие установили на объекте временные знаки, демонтировали перильные ограждения, срезали старое покрытие и разобрали мостовое полотно на правой полосе. Далее им предстоит разобрать деформационные швы, восстановить их, провести армирование монолитных плит, ремонт пролетных строений моста, устроить наплавляемую гидроизоляцию. Также подрядная организация проведет восстановление насыпи и ремонт подъездов к сооружению, уложит новое покрытие и устроит водосброс. Кроме этого планируется установить ограждение, знаки и нанести разметку. Срок проведения всех работ – до 5 ноября текущего года.

Начались работы и на мосту через реку Сеполь в Коми-Пермяцком автономном округе. Он расположен на въезде в село Кочёво на автомобильной дороге регионального значения Кудымкар – Гайны. Подрядной организации ООО «МостСтройГарант» до ноября предстоит заменить дорожное полотно на мосту, а также обновить подъезды к нему. Здесь рабочие уже приступили к разборке мостового полотна.

Мост через реку Вишера в Чердынском округе станет самым протяженным объектом реализуемой программы, его длина составляет 709 метров. Контракт на ремонт заключен на два года. Подрядная организация ООО «Универсал-строй» уже произвела фрезерование старого покрытия и приступили в разборке мостового полотна. Ей также предстоит отремонтировать опоры, пролетные строения, заменить мостовое полотно и выполнить устройство системы водоотвода. В настоящее время работы ведутся на полосе по направлению в сторону Чердыньи. Для движения будет открыта полоса, которая ведет в сторону поселка Губдор. Окончание ремонта запланировано в третьем квартале 2023 года.

Отметим, в перечень объектов программы «Мосты и путепроводы» в 2022 году входят также мосты через реки Усьва, Ирень, Большой Телёс, Ординка, Шаква, Печменка, Медведка, Трифоновка.

Министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский отметил, что благодаря реализации программы в 2022 году будет приведено в нормативное состояние 159,3 погонных метра мостов. «Вся программа рассчитана на три года. За этот период в регионе обновится 22 моста и три путепровода», – сообщил глава ведомства.