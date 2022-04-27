Во всероссийской акции #мыработаем приняли участие 14 предприятий Пермского края

В рамках нее прикамские заводы и компании показали, что продолжают развиваться, несмотря на экономические санкции, введенные против России. Всего во флешмобе приняли участие больше 1 200 производств из 83 российских регионов.

В масштабной всероссийской акции, которая в марте стартовала в социальных сетях под хештегом #мыработаем, за месяц приняли участие почти все регионы страны, сообщили в Минпромторге РФ. Напомним, в рамках нее сотрудники российских предприятий и заводов записывали видео с производств и показывали, что санкции, введенные против России, не отразились на стабильности их работы. Напротив, производства сумели не только сохранить, но и увеличить объемы выпускаемой продукции, разнообразить ассортимент и создать рабочие места. Кроме того, многие компании приступили к развитию импортозамещающих производств и технологий, в том числе начали создавать комплектующие, по качеству не уступающие иностранным, и расширяют рынки сбыта.

В Минпромторге РФ отметили, что для бесперебойной работы отечественных предприятий Правительство России реализует антикризисные меры. «Помимо поддержки бизнеса на федеральном уровне, ведется работа и на местах. Важно, что поддержка доступна не только на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности. Флешмоб #мыработаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня. Неслучайно 83 региона подключились к этой акции. Работайте, друзья, а мы поддержим!», – отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Участие предприятий в акции поддержали главы регионов. Губернаторы 39 субъектов опубликовали ролики акции в своих официальных аккаунтах, в том числе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Наши компании продолжают наращивать производство даже в новых экономических условиях, выпуская высококачественную продукцию, которая пользуется широким спросом. Не раз говорил, что у нашей промышленности большой потенциал в сфере импортозамещения. И сейчас самое время его развивать», – отметил глава региона.

В Пермском крае в акции приняли участие 14 предприятий из разных отраслей: от металлургии до легкой промышленности, от нефтегазовой до пищевой промышленности. Всего в них трудоустроено порядка 16,5 тыс. человек. Кроме этого, некоторые предприятия в ближайшее время планируют создать новые рабочие места.

Суммарно все посты, размещенные в соцсетях в рамках акции, набрали свыше 50 млн просмотров и более 4 тыс. репостов. Так, ролик с участием ПЦБК, АО «Сорбент» и Корпорацией ПСС (бренд «Зелинский групп»), который в своем аккаунте опубликовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, набрал свыше 30 тыс. просмотров. Еще одно видео – с компаниями «Эколайф», «Урал Пак», заводом «Механика» и чайковским филиалом АО «Газпром бытовые системы» – увидели более 110 тыс. пользователей соцсетей.

Как отмечают в федеральном Минпромторге, чаще всего в российской акции участвовали хлебозаводы и мини-пекарни. Предприятия пищевой промышленности из разных регионов составили больше половины участников флешмоба: это мясокомбинаты, мукомольные заводы, молокозаводы, тепличные хозяйства и т.д.