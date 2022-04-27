В трех муниципалитетах Прикамья наметились лидеры всероссийского голосования за объекты благоустройства

Оно проходит на портале Za.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая.

Жители Пермского края продолжают выбирать объекты благоустройства и общественные пространства, которые будут приведены в порядок в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По итогам первой недели голосования, в трех территориях Прикамья определились предварительные лидеры мнения, сообщили в региональном МинЖКХ.

Так, в Перми самым популярным объектом для преображения стал квартал в Черняевском лесу от здания ДКЖ до улицы Подлесной. Напомним, среди объектов краевой столицы, за которые можно проголосовать – благоустройство бульвара по улице Крупской (от ул. Макаренко до ул. Ушинского) и бульвара по улице Металлистов (от ул. Уральской до ул. Лебедева).

Также в тройке лидеров по количеству полученных голосов: благоустройство Ярмарочной площади в Осинском городском округе и преображение дорожно-тропиночной сети «Тропа здоровья» в Березниках. Оба проекта в случае победы будут благоустраиваться в 2023 году в рамках вторых этапов, первые – будут завершены в этом году.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что участие в проекте – хорошая возможность улучшить качество жизни в территориях. «Создание комфортной городской среды – одна из наших приоритетных задач. Хочу отметить и поблагодарить муниципалитеты, которые включились в проект. Жителей Пермского края призываю активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь», – подчеркнул губернатор.

Напомним, проголосовать за тот или иной проект можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Перейти на нее можно через размещенные на сайтах муниципалитетов баннеры с упоминанием проекта. Кроме того, заявить о своем выборе можно с помощью волонтеров, которые вносят информацию о мнениях жителей на платформу с помощью специального приложения, установленного на планшетах. Добровольцы, сопровождающие проект, работают в общественных местах всех муниципалитетов-участников Всероссийского голосования.

В голосовании любой желающий в возрасте с 14 лет может поддержать один из проектов в 11 территориях Пермского края – в Перми, Березниках, Чайковском, Кудымкаре, а также Кунгурском, Добрянском, Соликамском, Лысьвенском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском округах. Своими голосами местные жители определят из 29 общественных пространств те, которые необходимо благоустроить в первую очередь.