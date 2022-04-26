В 2022 году на противопожарную деятельность в Прикамье направят почти в три раза больше средств, чем в прошлом

Пожароопасный сезон в лесах региона начнется в мае.

25 апреля, на заседании Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили результаты подготовки территорий Прикамья к предстоящему пожароопасному сезону.

Глава региона отметил, что Пермский край на две трети покрыт лесами и считается одним из самых «зеленых» в России. «В этом году по прогнозам синоптиков ожидаются жаркие и засушливые май, июнь и июль. Пожароопасный сезон в регионе в южных и центральных территориях начнется уже 1 мая, с 13 мая – на севере края. Необходимо помнить, что лесные пожары часто возникают из-за рукотворных причин, в частности, из-за неосторожного обращения с огнем. Поэтому важно продолжать системно проводить профилактическую работу с населением. Наша общая задача – не допустить гибели людей, потери и повреждений жилья, объектов экономики, минимизировать ущерб экосистемам. Главы муниципальных образований Прикамья должны быть во всеоружии и держать вопрос на личном контроле», – подчеркнул он.

По словам губернатора, в этом году на финансирование деятельности по обеспечению пожарной безопасности и тушению лесных пожаров планируется направить свыше 270 млн руб., в том числе включая средства нацпроекта «Экология». «Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, что позволит увеличить численность пожарных служб, а также протяженность маршрутов и кратность патрулирования лесов. Кроме этого, повысится оперативность выявления и тушения лесных пожаров», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович доложил, что в настоящий момент для выявления и тушения пожаров готовы все силы и средства. Их общая группировка составляет свыше 4,2 тыс. человек и более 1,9 тыс. единиц техники.

Напомним, в начале апреля глава Прикамья вручил региональному лесопожарному центру ключи от трех автоцистерн. Всего за счет средств краевого бюджета закуплено пять автомобилей повышенной проходимости. Кроме этого, благодаря нацпроекту ожидается поставка еще семи машин.

Сегодня для своевременного обнаружения и оперативного принятия мер по тушению, на территории Прикамья организована 4-х уровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах. В регионе проводится наземное, авиационное патрулирование, а также действует система «Лесохранитель», которая позволяет с помощью видеокамер обнаруживать пожары в лесу. Кроме этого, ведется космический мониторинг (съемка со спутника). «Благодаря этому, удается оперативно реагировать на возникающие возгорания. В прошлом году почти 80% лесных пожаров удалось ликвидировать в первые сутки (всего произошел 171 пожар на площади свыше 1 тыс. гектаров)», – рассказал министр.

Глава ведомства акцентировал, что сейчас в территориях продолжается работа по обязательному противопожарному обустройству границ населенных пунктов, прилегающих к лесам. Он также напомнил, что за невыполнение этих мер предусмотрена административная ответственность.

Отдельно была отмечена необходимость разработки планов тушения пожаров на территории городских лесничеств Прикамья. «Часть территорий до сих пор этого не сделали – они взяты на особый контроль», – сообщил Дмитрий Беланович.

Кроме этого, необходимо подготовиться к введению режима ограничения пребывания граждан в лесах в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности по условиям погоды. «В это время большинство сотрудников лесничеств и лесхозов полностью задействованы либо на тушении пожаров, либо на патрулировании территории. Мероприятия по установке временных шлагбаумов, стендов с наглядной разъясняющей информацией на автомобильных дорогах, патрульные группы, размещение сообщений в СМИ, на стендах, плакатах, листовках в местах массового скопления граждан должны быть организованы именно муниципалитетом», – подчеркнул министр.

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин поручил руководителям всех округов взять на контроль расчистку территорий, граничащих с лесом, создание минерализованных полос. «Кроме этого, органам местного самоуправления необходимо принять все возможные меры, чтобы информация о нормах противопожарного обустройства и мерах ответственности за их неисполнение была доведена до каждого гражданина, сельхозтоваропроизводителя или юридического лица. В период до июня эта работа должна быть усилена», – резюмировал губернатор.