На поддержку занятости в муниципальных образованиях Прикамья дополнительно направят почти 170 млн рублей

Эти средства пойдут на организацию и проведение оплачиваемых общественных работ для нетрудоустроенных граждан.

25 апреля, на Совете глав муниципальных образований под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсудили меры поддержки занятости в муниципалитетах.



Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что в этом году на организацию и проведение оплачиваемых сезонных общественных работ дополнительно направят почти 170 млн руб. По его словам, содействие занятости населения всегда входит в число приоритетных задач регионального Правительства.



«С начала прошлого года в регионе удалось снизить уровень регистрируемой безработицы в 3 раза. Сегодня он составляет 0,7% – это ниже всероссийского показателя. Тем не менее, на учете в краевой службе занятости состоят 12,5 тыс. соискателей. Это подтверждает, что в регионе желающих найти работу значительное количество. Чтобы помочь людям с трудоустройством – и регион, и федерация принимают беспрецедентные меры поддержки. В этом году на восстановление рынка труда в Прикамье направляем почти 630 млн руб. При этом 560 млн руб. пойдут на субсидии работодателям, которые примут сотрудников или сохранят занятость отдельных категорий работников. в том числе 167,1 млн. руб. направим на организацию общественных работ. Это позволит временно трудоустроить почти 2,5 тыс. человек», – отметил Дмитрий Махонин.



Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день все муниципалитеты уже направили заявки на получение данной субсидии, при этом еще остаются средства, в связи с чем, на местах необходимо усилить работу в этом направлении.



Министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил, что в 7 территориях региона ситуация на рынке стабильная и уровень безработицы ниже среднекраевого значения. Но в 36 муниципальных образованиях уровень безработицы превышает среднекраевое значение. «Важно, чтобы эти территории использовали ресурс, выделенный на организацию общественных работ максимально, чтобы повысить число трудоустроенных жителей. В настоящее время в рамках субсидии временной работой можно обеспечить еще более одной тыс. человек», – отметил министр.



Как рассказал Павел Фокин, выделенные денежные средства пойдут на субсидии работодателям, которые создадут вакансии для общественных работ. Размер предоставляемой субсидии составит от 20 до 30 тыс. руб. на одного трудоустроенного. Максимальный период участия одного работника – 3 месяца. Кроме того, в этом году субсидии выдаются авансом, а не в качестве возмещения понесенных затрат, как было ранее. Участниками программы могут быть юридические лица, в том числе муниципальные унитарные предприятия и индивидуальные предприниматели, не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Полный перечень требований к участникам опубликован на сайте краевого центра занятости.



«Общественные работы можно организовывать практически во всех сферах экономической деятельности, – сообщил Павел Фокин. – Особенно актуальны они в период организации сезонных работ в дорожном строительстве, при благоустройстве территорий, при проведении сельскохозяйственных работ и организации летней занятости подростков», – отметил Павел Фокин.



Кроме того, Дмитрий Махонин поручил главам территорий усилить работу по информированию работодателей о предоставляемых субсидиях на проведение общественных работ, а также до 15 мая текущего года подготовить предложения по увеличению соответствующих заявок.



По словам губернатора, дополнительные ресурсы необходимо использовать максимально эффективно. «Сейчас, в теплый период, сезонные работы очень актуальны. С помощью проведения общественных работ можно не просто поддержать нетрудоустроенных граждан, но и решить множество мелких вопросов, которые не требуют привлечения квалифицированных специалистов. Особое внимание в этом направлении нужно обратить администрации Перми, чтобы к юбилею столицы навести порядок в городе и обновить общественные пространства, благоустройство которых не запланировано к 2023 году», – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Напомним, для получения субсидии работодателю нужно обращаться в территориальные отделы Центра занятости, контакты находятся по ссылке - http://cznperm.ru/contacts/ или в окна региональной службы по трудоустройству в многофункциональных центрах «Мои документы». Адреса доступны по ссылке – http://cznperm.ru/mfc/. График их работы соответствует графику работы центров МФЦ. Кроме этого, в Прикамье действует Единый региональный контакт-центр социальных служб, связаться с которым можно по телефону 8 800 302 83 89. При обращении важно сообщить, что ваш звонок по вопросам занятости, это ускорит процесс соединения с нужным специалистом. Для заключения договора необходимо разместить вакансии на портале «Работа России» с отметкой «Общественные работы». Далее Центр заключает соглашения с работодателем в системе Электронный бюджет.



Ранее на заседании штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края были рассмотрели 6 дополнительных мер по сохранению занятости работников в регионе. Кроме общественных работ, это – организация временной занятости работников предприятий и организаций под риском высвобождения; обучение сотрудников промышленных предприятий, которые находятся под риском высвобождения; прием на работу молодежи в возрасте до 30 лет, из числа испытывающих трудности в трудоустройстве; субсидии работодателям при оснащении (оборудовании) рабочего места для трудоустройства людей с инвалидностью; программы профессионального обучения граждан в рамках национального проекта «Демография» с целью трудоустройства, а также программы профессионального обучения безработных граждан под запросы работодателей.