Пермские мехатроники расширяют линейку импортозамещающего оборудования для автоматизации производств

Роботы из Прикамья уже прошли успешные опытно-промышленные испытания и готовы заменить зарубежные аналоги, применяемые в том числе в пищевой, легкой промышленности, а также в машиностроении.

Предприятие «Роботех» с производственной площадкой в столице Прикамья разработала линейку 4-х и 6-ти осевых промышленных роботов, способных конкурировать с продукцией ведущих мировых компаний. Новые машины выполняют широкий спектр работ: сварку, ковку, сборку, нанесение этикеток и отметок, сортировку и отбраковку деталей и т.д.

Отметим, данная компания осуществляет полный цикл работ в области роботизации, от аудита и разработки идеи по автоматизации процесса с обоснованием экономической эффективности проекта до внедрения роботизированного комплекса и последующего оперативного сервисного обслуживания. Предприятием разработана собственная линейка промышленных роботов, реализовано более 30 комплексных проектов по роботизации производственных процессов. В настоящее время продукция «Роботеха» применяется для автоматизации производств в различных отраслях промышленности. Клиентами пермской компании выступали такие предприятия как «Новомет-Пермь», «Бергауф Строительные Технологии», «Хлебная слеза», «Алексинский керамзитовый завод» и другие. При наличии спроса со стороны рынка компания планирует реализовать в 2022 году более 30 комплексных решений по роботизации на базе роботов ROBOTECH с возможностью увеличения производительности в несколько раз.

Как сообщили в Минпромторге Прикамья, новые 4-х и 6-ти осевые промышленные роботы пермской компании оснащены интуитивно понятной системой управления и не требуют высокой квалификации специалистов. На сегодня они уже прошли успешные опытно-промышленные испытания и могут заменить зарубежные аналоги при выполнении задач с объектами разного веса и размера в легкой и пищевой промышленности, машиностроении, литейных и лакокрасочных цехах.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в текущих условиях перед предприятиями Прикамья стоит задача оперативно переориентироваться. Краевые власти готовы оказывать этому поддержку. «Любые санкции, любые сложные процессы в экономике являются для компаний новым «окном возможностей», которое можно успешно использовать для развития. Сейчас важно, чтобы все предприятия Пермского края максимально перестраивали логистику, оперативно расширяли рынки сбыта внутри страны, замещая своей продукцией товары импортного производства. Это необходимо и для наращивания финансовой мощи самих компаний, и для региона, так как позволит сохранять в Прикамье экономическую и социальную стабильность», – подчеркивал глава региона.

В 2021 году компания «Роботех» начала производство и другого автоматизированного промышленного оборудования. Так, сварочный позиционер, с помощью которого промышленники производят сварку кузовов для самосвалов, успешно прошел испытания на крупном машиностроительном предприятии. Кроме того, в настоящее время на стадии опытной эксплуатации находится автоматизированный склад для хранения металла, изготовленный под заказ одного из крупнейших российских производителей сельскохозяйственной техники. Пермская техника позволит сэкономить складские площади и обеспечит возможность оперативного поиска необходимого материала.

По словам директора ООО «Роботех» Дениса Сатдинова, команда предприятия обладает многолетним проектным опытом в области мехатроники и промышленного программирования. «Благодаря этому мы создали доступный проверенный продукт, ничуть не уступающий по своим характеристикам импортным аналогам. В существующих условиях ключевое преимущество нашего оборудования – это импортонезависимость, поскольку 90% комплектующих, в том числе и ПО, мы изготавливаем сами, что позволяет свести к минимуму затраты на производство».