Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и Дмитрий Махонин обсудили промышленный потенциал Пермского края

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы развития промышленного потенциала региона.

Дмитрий Махонин в ходе встречи отметил, что предприятия Прикамья активно реализуют инвестиционные проекты благодаря поддержке Минпромторга России, Фонда развития промышленности, реализации СПИКов и других мероприятий. По его словам, это позволяет активней развивать производства и создавать новые рабочие места. В частности, по итогам 2021 года индекс промышленного производства региона составил 105,3%.

В ходе встречи, губернатор предложил инициировать финансирование опытно-промышленных испытаний и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в управлении бурения за счет нефтегазового комплекса. Это позволит повысить эффективность реализации проектов импортозамещения для нефтегазового сектора.

«Техника и технологии бурения наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин включены в отраслевой план по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения и являются одним из ключевых стратегических направлений министерства. Предлагаю предприятиям региона принять участие в конкурсном отборе предложений в перечень современных технологий, который формируется в соответствии с Постановлением № 1649», – поддержал Денис Мантуров.

В завершение встречи Дмитрий Махонин поблагодарил главу федерального Минпромторга за поддержку Пермского края.