В Прикамье по инициативе губернатора Дмитрия Махонина принят второй пакет региональных мер поддержки бизнеса

Новыми изменениями упрощены условия для получения налогового вычета в 100 кв. метров по налогу на имущество, а также расширен перечень пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по УСН в текущем году.

21 апреля депутаты краевого парламента приняли сразу в двух чтениях предложения властей Прикамья по расширению региональных мер поддержки бизнеса. Соответствующие инициативы на рассмотрение внес губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В частности, во втором пакете расширен перечень пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в 2022 году. В него включены следующие отрасли: производство пищевых продуктов, в том числе хлеба, мяса, муки, круп, молочной продукции и некоторой другой продукции (ОКВЭД 10), производство напитков (ОКВЭД 11), а также деятельность СМИ – телевизионное и радиовещание, деятельность web-порталов и информагентств, издание книг и периодических публикаций (ОКВЭД 58.1, 59.11, 59.12, 60, 63.12, 63.91, 70.21).

Предприятия, работающие в этих сферах, могут воспользоваться льготными ставками на УСН: 1% вместо 6% для объекта налогообложения «Доходы»; 5% вместо 15% для объекта налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Еще одно важное нововведение – отмена условий для получения налогового вычета в 100 кв. метров по налогу на имущество для микропредприятий (с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 млн руб.). Новой льготой смогут воспользоваться порядка 500 микропредприятий. При расчете налога на имущество от кадастровой стоимости им будет предоставляться вычет в размере 100 кв. метров из площади одного объекта недвижимого имущества. До изменений вычетом могли воспользоваться только те организации, которые вели деятельность не менее 3 лет, с численностью сотрудников не менее 5 человек и выручкой от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий год не менее 3 млн руб.

Ранее Дмитрий Махонин подчеркивал, что краевые власти готовы корректировать действующие инструменты поддержки и прорабатывать новые. «Важно, чтобы механизмы помощи были востребованными и действительно помогали предпринимателям. Для этого регулярно собираем обратную связь и предложения непосредственно от представителей бизнес-сообществ. Наша задача вырабатывать эффективные меры поддержки для разных отраслей и при этом, сохранить все социальные обязательства регионального бюджета», – заявил губернатор.

Кроме того, на заседании краевого парламента во втором чтении принят законопроект о поддержке инвесторов, которые несмотря на экономическую ситуацию, продолжают вкладывать средства в реализацию своих проектов на территории региона. Ранее действующий механизм инвестиционного налогового вычета применялся только в отношении расходов на новые основные средства. Принятые изменения позволят предоставлять инвествычет по налогу на прибыль в сфере расходов на научно-исследовательские, а также опытно-конструкторские работы. Инвесторы смогут компенсировать до 50% от потраченных на это финансов.

Помимо этого, компании смогут вычитать из налога до 30% затрат, направленных на модернизацию и реконструкцию основных средств, а также на создание объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры организаций-застройщиков, производящих комплексное развитие территории.

Отметим, меры поддержки, принятые в рамках сегодняшнего заседания, будут действовать на территории Пермского края ретроспективно – с 1 января 2022 года.

По мнению спикера краевого парламента Валерия Сухих, важно сохранять привлекательность края для инвестиций. «В сегодняшних условиях, когда экономика региона столкнулась с санкционным давлением, необходимо поддержать инвесторов, готовых вкладываться в развитие Прикамья. Нужно стимулировать создание инфраструктуры, модернизацию оборудования и научно-исследовательскую работу предприятий. От этого напрямую зависит устойчивость экономики региона», – отметил Валерий Сухих.

Напомним, работа над вторым пакетом мер поддержки бизнеса Пермского края, работающего в условиях санкционного давления, началась параллельно с принятием первого пакета. Сбором предложений от предпринимателей занимались как органы власти, так и бизнес-объединения: региональные отделения «Опоры России», «Деловой России», Пермская ТПП, Уполномоченный по правам предпринимателей. Всего от предпринимательского сообщества было получено 116 предложений, 51 предложение поступило от депутатов Законодательного Собрания края. Это предложения в сферах налогообложения, контрольно-надзорной деятельности, финансов, социальной сферы, земельно-имущественных отношений, транспорта, информационных технологий, государственных закупок, сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования. 14 министерств и ведомств – каждое по своей тематике – проанализировали эти предложения. Из них 22 реализованы – частично они вошли в первый пакет мер поддержки, часть из них уже применяется на федеральном уровне. Часть оставшихся предложений приняты в рамках второго пакета мер поддержки.