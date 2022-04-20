В пермском парке Горького начнет работать первое в России кибер-кафе «Дуняша»

В столице Прикамья в мае запустится уникальное кибер-кафе «Дуняша». Оно разместится в Парке им. Горького. Это совместный проект пермского производителя сервисных роботов «Промобот» и компании «Робин Гуд Роботикс», выступившей автором идеи. Кафе будет представлять собой роботизированный комплекс для автоматизированной продажи мороженого и напитков. При этом будет осуществляться полный цикл быстрого обслуживания клиента: от заказа до выдачи продукции.

Разработка новации заняла десять месяцев. Как рассказали авторы проекта, робот-кассир с обликом супермодели сможет самостоятельно изготовить мягкое мороженое, газировку или кофе высокого качества. Во время ожидания заказа «Дуняша» поддержит приятный разговор, расскажет покупателю сказку или предложит ему сделать совместное селфи. Таким образом, в проекте совмещены эмоциональный интеллект робота и другие высокие технологии.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что пермские IT-компании обладают высокими компетенциями, позволяющими им решать сложные задачи. По словам главы региона, новый проект позволит большому числу людей испытать на практике возможности современных технологий, а также может стать еще одним брендом, привлекающим интерес к Прикамью, в том числе у туристов.

По словам учредителя «Парка Горького» и «Робин Гуд Роботикс» Рашида Габдуллина, сегодня на рынке существует активный спрос на автоматизированные решения в области общественного питания. Именно это подтолкнуло авторов к реализации данного проекта. «Наше решение позволит не только обеспечить полный цикл обслуживания клиентов, но и повысить трафик посетителей. По предварительным расчетам кибер-кафе имеет высокую эффективность и быструю окупаемость», – рассказал он.

Отметим, создавая «Дуняшу» – электронного продавца, компания «Промобот» использовала новую модель дроида Robo-C-2, представленную в начале 2022 года. Существенным отличием новой модели от предыдущих стали сервоприводы нового типа, широкий диапазон регулирования микромимики, который позволяет роботу более ярко выражать эмоции. Кроме того, была применена новая технология изготовления силиконовой кожи, обладающей большей эластичностью, а также новые гиперреалистичные глаза.

Благодаря этому, главным отличием роботизированного комплекса является социальный интерфейс и человекоподобность робота-кассира. «Дуняша простая в общении, женственная, немного ироничная и очень ответственная сотрудница», – говорят разработчики.

Всего в настоящий момент изготовлено два кибер-кафе: помимо Перми, еще одна «Дуняша» отправится в Нижний Новгород.

Напомним, поддержка высокотехнологичных компаний Прикамья и помощь в их выходе на новые рынки реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» – одно из приоритетных направлений краевых властей.

Справка

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. В том же году компания стала резидентом Сколково. Сегодня Promobot – крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Роботы-консьержи компании «Промобот» активно применяются на территории Прикамья. В частности, в краевом МФЦ промобот консультирует посетителей и делится полезной информацией. Также промоутеров пермских разработчиков можно увидеть в холле здания Правительства Пермского края, в торговых центрах региональной столицы.