Более тысячи пермских школьников познакомились с федеральным проектом «Профессионалитет»

Пермский край присоединился к Единому дню открытых дверей в техникумах и вузах, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет». Родителей будущих абитуриентов и самих ребят познакомили с программой нового уровня среднего профессионального образования с высокой степенью практико-ориентированности, короткими сроками обучения и повышенными возможностями трудоустройства.

Напомним, в Прикамье участниками проекта стали 3 учреждения – Пермский техникум профессиональных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина, Пермский агропромышленный техникум и Пермский институт ЖД-транспорта.

В День открытых дверей для будущих студентов провели экскурсии на предприятия опорных работодателей – индустриальных партнеров образовательно-производственных центров. Каждый кластер приготовил свою уникальную программу и участникам представилась возможность познакомиться с условиями труда на предприятиях, поучаствовать в мастер-классах и профессиональных пробах, а также задать вопросы работодателям напрямую. Мероприятия посетили более тысячи школьников и их родителей.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, в развитии промышленности и экономики Прикамья значимое место занимают квалифицированные работники. «Система среднего профессионального образования в Пермском крае активно развивается. Краевое Правительство продолжит повышать конкурентоспособность учреждений среднего профессионального образования и выстраивать сотрудничество с предприятиями региона, которые нацелены трудоустраивать высококвалифицированных молодых специалистов», – добавлял Дмитрий Махонин.

Гостей Пермского техникума им. Б.Г. Изгагина, отвечающего за подготовку кадров для машиностроительной отрасли, провели по предприятию АО «ОДК-Пермские моторы» и современным мастерским техникума, открытым в рамках нацпроекта «Образование». Также школьники приняли участие в мастер-классах по работе на станках с ЧПУ, выполнению работ на универсальных фрезерных и токарных станках. Пермский агропромышленный техникум познакомил школьников с предприятиями сельскохозяйственной отрасли – ООО «Предуралье», ООО «Агрофирма «Труд» и группой компаний «Агромаркет».

На железнодорожном вокзале Пермь-1 представители Пермского ЖД-института провели будущим студентам экскурсию на скоростном электропоезде «Ласточка». Здесь ребятам рассказали об устройстве электропоезда и показали кабину машиниста.

Помимо экскурсий и профессиональных проб для абитуриентов прошли родительские собрания, на которых взрослым подробно рассказали о преимуществах обучения по новой программе.

Для родителей основной причиной выбора новой программы для обучения детей является гарантированное трудоустройство. «Как нам рассказали, обучающиеся по программам «Профессионалитета» смогут получить релевантный профессии опыт на производствах, что практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство. Это дает уверенность в том, что наш ребенок не останется с дипломом и без работы, а сразу после учебы сможет трудоустроиться и реализовать себя в профессии, да и вообще в жизни. Мне понравилось, что и сами работодатели участвуют в процессе обучения. Такое взаимодействие, именно с профессионалами своего дела, в разы повысит эффективность образования», – считает мама школьника Екатерина.

«Профессионалитет» – уникальная программа, которую реализует Министерство просвещения. Сроки обучения по «Профессионалитету» сокращены за счет целенаправленной практико-ориентированности. В колледжах – участниках проекта изменятся подходы к преподаванию, сформируется новая структура образовательных программ, будут внедрены современные управленческие модели», – прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.