Уникальное пермское предприятие в рамках импортозамещения готово наращивать производство датчиков вибрации

На заводе «ТИК» организована круглосуточная горячая линия, где можно получить информацию по замене иностранного оборудования.

Сегодня, 19 апреля, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ознакомился с производством пермского предприятия «ТИК». Компания уже 30 лет занимается изготовлением и продажей специализированного оборудования для промышленных предприятий, в частности, датчиков вибрации. За год выпускается более 6 тыс. датчиков. Основными покупателями являются такие крупные промпредприятия, как ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром». Ее продукция также используется на предприятиях по всей России, а также в Казахстане, Беларуссии.

Глава региона осмотрел механический участок, участок сборки датчиков, а также учебно-методический центр, где была представлена выставка готовой продукции.

По словам замдиректора предприятия Николая Кулиева, датчики вибрации позволяют предупредить возможное разрушение оборудования. «Ровно как необходимо контролировать пульс у человека для оценки состояния его здоровья, точно также нужно следить за состоянием агрегатов. Датчики позволяют проводить диагностику и мониторинг вращающихся механизмов», – пояснил он.

На предприятии отмечают, что сейчас ряд российских производств сталкивается с проблемой ремонтов и отсутствия запчастей к импортным датчикам, поставки которых приостановлены из-за санкций. «Мы готовы помочь им во многих случаях, предложив оборудование нашего производства. Оно не уступает по характеристикам импортным и является взаимозаменяемым, подходит для использования в имеющихся зарубежных системах», – рассказал Николай Кулиев.

Добавим, на сайте «ТИК» есть специальный раздел, где заказчики могут подобрать из существующей продукции предприятия замену импортному оборудованию. Кроме этого, работает чат информационной поддержки – он позволяет оперативно получить информацию о предлагаемых заменах. Также техподдержка оказывается круглосуточно по телефону.

Генеральный директор предприятия Анна Салимова отметила, что сейчас из-за ограничений поставок из-за рубежа у «ТИК» увеличилось число заказов. «Предприятие имеет большой запас прочности, и в нынешней ситуации чувствует себя устойчиво. Мы не только сохраняем позиции на рынке, но и планируем в этом году увеличить выпуск продукции на 30 %. Кроме этого, предприятие ждут перемены. В скором времени запланирован переезд в новый современный цех, что позволит вывести производство на новый уровень и увеличить количество рабочих мест», – акцентировала она.

Глава компании также отметила, что предприятие активно пользуется поддержкой краевых властей. По ее словам, немаловажное значение имеет продвижение продукции на промышленных выставках и форумах, проводимых под эгидой Пермского края. Завод также участвовал в нацпроекте «Производительность труда», инициированным президентом России Владимиром Путиным. Благодаря нему «ТИК» повысил эффективность почти на 40%, а среднегодовой прирост выручки завода за последние три года составил более 50%. «Кроме этого, по федеральной программе консультирования «Повышение эффективности рынка труда» опытные специалисты помогали нашей компании с развитием производственной среды», – рассказала Анна Салимова.

По итогам поездки, глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что промышленное производство в регионе представлено не только добычей и переработкой полезных ископаемых, но и инновационными разработками. «Сейчас ряд предприятий в крае могут стать отличным примером высокотехнологичного производства. Компания «ТИК» – одна из них. Их продукция позволяет проводить диагностику и мониторинг за промышленным оборудованием и механизмами на различных предприятиях, что обеспечивает их надежную работу, а также безопасность, в том числе сотрудников, и предупреждает происшествия», – подчеркнул он.

Губернатор сообщил, что сейчас прорабатывается возможность сотрудничества с азиатским рынком, а также вопросы по расширению импортозамещения. По его словам, так как «ТИК» имеет полный цикл производства, он может выступить площадкой для изготовления комплектующих, которые не уступают иностранным аналогам.

Справка

Научно-производственное предприятие ТИК основано в 1991 году. Основной вид деятельности – разработка и изготовление оборудования – системы контроля вибрации. Они необходимы промышленным предприятиям для защиты роторного оборудования от потенциального разрушения.