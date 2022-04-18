В Прикамье построят одни из первых в России причалов для электросудов

Пермская судоверфь приступила к выполнению заказа по производству сооружений для швартовки на Москва-реке.

ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ) и ООО «Эмпериум» (Emperium), занимающееся производством инновационных электросудов, заключили договоры на разработку проектно-конструкторской документации и строительство речных причалов для судов на электрической тяге.

Работы будут проводиться в рамках контракта Департамента транспорта Москвы с АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Последнее введет в эксплуатацию 21 пассажирское судно на электрической тяге, а также установит 23 плавучих причала, два пункта базирования флота и шесть береговых зарядных станций. Часть работ по этому контракту выполнит пермская компания.

Отметим, сотрудничество ПСВ и ООО «Эмпериум» ведется в рамках подписанного в сентябре прошлого года на XVI Международной выставке «НЕВА 2021» в Санкт-Петербурге меморандума. Он предполагает реализацию проекта по строительству электрических судов для обеспечения регулярных речных пассажирских перевозок по водным путям Российской Федерации.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что восстановление в регионе судостроения и его развитие в перспективе может дать дополнительные возможности для организации целого кластера. По словам главы Прикамья, кооперация с профильными предприятиями края и других субъектов РФ создаст условия для привлечения в край дополнительных инвестиций, что позитивно повлияет на развитие экономики региона в целом.

Напомним, Пермская судоверфь входит в один из шести прорывных проектов социально-экономического развития Пермского края «Новую промышленность». ООО «ПСВ» было создано летом 2021 года на площадке бывшего Пермского судостроительного завода «Кама» для производства причалов и судов. Имущественный комплекс судозавода в июне прошлого года приобрела «Корпорация развития Пермского края». Учредителями ПСВ являются ООО «ПНППК-Морская электроника» и ПАИЖК (АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования»). Предполагается, что верфь станет резидентом создаваемой в Прикамье Особой экономической зоны. Сопровождением проекта по развитию судостроительной отрасли региона занимается «Фонд развития Пермского края».

По словам гендиректора ООО «Пермская судоверфь» Сергея Багаринова, в настоящее время предприятия обсуждают дальнейшие планы. «Ведутся переговоры о продолжении сотрудничества, одно из наиболее перспективных направлений – строительство судов на электрической тяге. Это новый вид транспорта, мы видим, что такие проекты востребованы, и готовы принимать в них участие», – рассказал Сергей Багаринов.

Фото: речной причал для судов на электрической тяге, предоставлено Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы