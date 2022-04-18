Дмитрий Махонин: В новой краевой музыкальной школе ежегодно свои таланты смогут развивать 350 детей Прикамья

15 апреля, в рамках рабочего выезда губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ на строительной площадке краевой музыкальной школы для одаренных детей.

Напомним, уникальное для региона учреждение возводится в микрорайоне ДКЖ в столице Прикамья. Проект является одним из приоритетных, реализация которых приурочена к 300-летию Перми. После ввода в эксплуатацию, обучаться в учреждении смогут талантливые дети со всего края.

Как рассказал заместитель директора компании-подрядчика ООО «Фортэкс», руководитель проекта Дмитрий Тюрин, в настоящее время на объекте полностью выполнены подготовительные работы, в том числе произведен демонтаж не действующей сети теплотрассы. «В марте мы приступили к основному этапу строительства. Сейчас на площадке ведется устройство бетонного основания и гидроизоляции. В июне текущего года планируем закончить закладку фундамента и приступить к возведению 1 этажа. На объекте задействовано 60 человек, работы на сегодня ведутся в соответствии с утвержденным графиком», – рассказал Дмитрий Тюрин.

По словам подрядчика, до конца текущего года планируется завершить возведение каркаса здания и завести его под крышу, чтобы в 2023 году приступить к работам внутри здания.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что проект строительства музыкальной школы является значимым для жителей региона, поэтому он держит его реализацию на личном контроле: «На сегодняшний день в регионе запущено несколько масштабных строительных проектов. И музыкальная школа является одним из них. Лично убедился, что на площадке культура организации строительных работ на высоком уровне, подрядчик опытный, и есть все шансы сдать объект к концу 2023 года, – отметил Дмитрий Махонин. – В рамках проекта будет возведено не просто замечательное с точки зрения архитектуры здание, но и интернат для иногородних детей. Заниматься в краевой школе смогут 350 ребят из Пермского края и соседних регионов. Благодаря новой школе мы сможем растить талантливую молодежь, которая будет выступать в наших знаковых учреждениях культуры».

Отметим, краевая музыкальная школа возводится в квартале между улицами Папанинцев, Ф.Энегельса, Боровая, Углеуральская. Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного учебного корпуса с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест для иногородних учащихся 12-17 лет. Согласно проектным данным, главный фасад будет выходить на ул. Папанинцев, а с внутренней стороны галереи под стеклянным козырьком расположится амфитеатр на 172 места для проведения мероприятий на открытом воздухе.

Для музыкальных занятий в школе оборудуют два многофункциональных репетиционных зала, репетиционные помещения для хора и оркестра, классы углубленной специализации и профессиональной подготовки, музыкальные классы для индивидуальных и групповых занятий и репетиционные классы для самостоятельных занятий. Между помещениями предусмотрены каркасные звукоизоляционные перегородки.

Общая стоимость строительства составляет 1,85 млрд руб. Финансирование на возведение объекта предусмотрено адресной инвестиционной программой. Сдать образовательный комплекс планируется в 2023 году.

Подчеркнем, губернатор Прикамья также держит на личном контроле ход строительства еще одного приоритетного проекта Пермь-300 – Краевой инфекционной больницы. В настоящее время на объекте реализуется первый этап проекта: строители возводят первый этаж и бетонируют плиты перекрытий второго этажа административного здания. На втором этапе будет построен лечебный корпус с амбулаторно-консультативным отделением. Строительство также ведется согласно графику. Открытие современной больницы позволит оказывать современную профильную медицинскую помощь жителям со всего Пермского края.

По данным регионального Министерства строительства, административное здание возводится из сборного железобетона, что позволяет монтировать конструкции быстрее по сравнению с монолитными каркасами. Стоит отметить, что все железобетонные изделия, которые используются при строительстве для каркаса, произведены в регионе: они бесперебойно поставляются с Краснокамского завода ЖБК.