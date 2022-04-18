Жители Пермского края приступили к Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства на 2023 год

В этом году участие в нем принимают 11 территорий региона.

15 апреля, стартовало Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Оно доступно на платформе za.gorodsreda.ru. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В этом году на голосование будут вынесены как объекты благоустройства (скверы, набережные, улицы и парки), так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе ранее. Проголосовать за них сможет каждый россиянин старше 14 лет.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что голосование проводится второй раз. По его словам, в прошлом году оно вызвало большой интерес жителей страны – приняли участие почти 10 млн человек. «Это говорит о том, что успешно запущен механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, что является одной из ключевых целей нацпроекта «Жилье и городская среда». Реализация этого проекта доказывает, что сами горожане обретают новый статус в своей повседневной жизнедеятельности. Всероссийское голосование является также масштабной социальной акцией, возможность принять участие в которой имеет каждый россиянин», – подчеркнул он.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что участие в проекте – хорошая возможность улучшить качество жизни в территориях. «Создание комфортной городской среды – одна из наших приоритетных задач. Хочу отметить и поблагодарить муниципалитеты, которые включились в проект. Жителей Пермского края призываю активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь», – подчеркнул губернатор.

Как пояснили в краевом МинЖКХ, проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета или через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Напомним, что выбирать объекты, которые необходимо благоустроить, будут жители населенных пунктов из 11 территорий – в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Кудымкаре, а также Добрянском, Соликамском, Лысьвенском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах. Своими голосами местные жители определят из 29 общественных пространств те, которые необходимо благоустроить в первую очередь.

Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом регионе созданы волонтерские штабы. Основные задачи волонтеров – это рассказать о планируемых к благоустройству территориях, помочь жителям проголосовать и ответить на основные вопросы о голосовании. Регистрация волонтеров началась 1 марта, на сегодняшний день по всей стране зарегистрировалось уже более 40 тыс. При этом их набор будет продолжаться на протяжении всего периода голосования.

Организаторами голосования выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Отметим, среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» – рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Помимо этого, установлена национальная цель по улучшению городской среды в 1,5 раза к 2030 году. Сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих горожан. Именно поэтому в 2021 году впервые было запущено Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru. На отбор было поставлено порядка 6 тыс. различных территорий и дизайн-проектов. Участие в голосовании приняло 9,7 млн человек старше 14 лет по всей России.