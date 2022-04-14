Резидент ТОСЭР «Нытва» приступил к выпуску пакетов из крафтовой бумаги для обеспечения внутреннего рынка

Запуск данного производства стал возможен благодаря тому, что по инициативе властей Прикамья Правительство РФ расширило перечень видов деятельности для данной территории опережающего социально-экономического развития.

Пермский завод бумажных изделий приступил к выпуску пакетов из крафт-бумаги с общим объемом производства порядка 500 тыс. штук в месяц. Напомним, в октябре прошлого года предприятие стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нытва», запустив производство в рамках реализации своего инвестиционного проекта.

Данные бумажные пакеты пользуются спросом, так как обладают рядом преимуществ. Так, они не подвергаются окрашиванию, имеют естественный цвет и натуральную поверхность, благодаря чему пакеты приятны на ощупь и меньше скользят в руках (в сравнении с изготовленными из других материалов). При этом пакеты из крафт-бумаги экологичны: они полностью разлагаются в почве за период от 2 до 6 месяцев, не выделяя никаких вредных веществ. Продукция завода поставляется организациям и предприятиям региона для использования в качестве упаковки и для транспортировки различных товаров.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в период действия санкций, введенных против России, крайне важно обеспечить, чтобы все запланированные в регионе инвестиционные проекты были реализованы. Кроме того, необходимо удовлетворять возникающий спрос местной отечественной продукцией. «Нам необходимо сохранять и наращивать число рабочих мест в Прикамье. При этом самим предприятиям нужно оперативно ориентироваться, используя текущие экономические условия как окно возможностей для развития, расширения и создания новых производств», – подчеркивал губернатор.

В краевом Минтерразвития рассказывают, что с начала запуска производства на предприятие уже трудоустроились восемь человек. До конца текущего года планируется создать еще четыре новых рабочих места.

Для реализации этих планов сразу после заключения соглашения с региональным Минтерразвития Пермским заводом бумажных изделий было приобретено в собственность и отремонтировано производственное здание. В нем установлено новое высокопроизводительное оборудование, произведены пуско-наладочные работы.

В ведомстве также подчеркивают, что запустить производство удалось благодаря тому, что Правительство РФ поддержало инициативу властей Прикамья и в 2021 году расширило перечень видов деятельности для ТОСЭР «Нытва».

По словам руководителя предприятия Сергея Буркова, компания планирует расширить линейку продукции, запустив производство пакетов из беленой бумаги, обеспечить по требованию заказчика возможность нанесения на поверхность пакетов логотипов и текста. Кроме того, завод рассчитывает наладить выпуск полиэтиленовых пакетов для мусора, а также нарастить выпуск бумажного шпагата. В настоящее время компанией уже заказано необходимое оборудование. Расширение линейки продукции позволит в дальнейшем не только увеличить объем производимой продукции до 1,5-2 млн пакетов в месяц, но и трудоустроить еще 25 человек.

В настоящее время завод прорабатывает вопрос о расширении рынков сбыта. Например, в январе ООО «Пермский завод бумажных изделий» приняло участие в международной выставке «Упаковка-2022» в Москве. Интерес к продукции завода проявили не только компании из регионов России, но и зарубежные, например, из Армении, Молдавии, а также Казахстана. В настоящее время с рядом из них уже заключаются контракты, а также ведется другая работа по расширению клиентской базы.

Напомним, что статус резидента территории опережающего социально-экономического развития дает возможность бизнесу, создающему в рамках инвестиционного проекта новые рабочие места, получить значительные налоговые льготы. Сейчас на ТОСЭР «Нытва» 19 организаций.

С информацией о льготах для резидентов ТОСЭР, нормативных правовых актах, устанавливающих требования к резидентам ТОСЭР и порядок получения статуса резидента ТОСЭР, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства территориального развития Пермского края по ссылке.