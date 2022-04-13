В Пермском крае 24 начинающих фермера стали победителями конкурсного отбора на грант «Агростартап»

Господдержку в объеме от 1,8 до 4 млн руб. на развитие своего бизнеса в сфере сельского хозяйства получат авторы проектов по развитию молочных, мясных и рыбоводческих ферм, а также по выращиванию ягод и пчеловодства.

В Прикамье завершился конкурсный отбор на получение гранта «Агростартап» – меры поддержки для малых форм хозяйствования. Она реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали в краевом Минагро, на получение данной меры поддержки в этом году заявились 66 человек. По результатам отбора специальной конкурсной комиссией было принято решение предоставить грант 24 аграриям. Отметим, в 2020 и 2021 гг. это число не превышало 16 человек.

Увеличение числа победителей стало возможным благодаря поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о расширении количества и объема субсидий для сельхозпроизводителей практически по всем направлениям. Таким образом, поддержка начинающих фермеров по программе «Агростартап» увеличилась на 50% – до 69,2 млн руб. Добавим, что в целом господдержка малых форм хозяйствования на селе в этом году повысилась на 22% и составляет более 318 млн руб. Это позволяет фермерам и кооперативам развиваться, обеспечивая занятость на селе.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин подчеркивал, что Пермский край всегда славится своей промышленностью, но при этом развитие сельского хозяйства имеет большие перспективы. «Необходимо как можно подробнее и доступнее рассказывать людям о том, какую помощь они могут получить для развития своих хозяйств. При этом следует максимально упрощать сами процедуры получения грантов и субсидий, чтобы как можно больше хозяйств могли развиваться с их помощью», – отмечал губернатор.

Напомним, «Агростартап» предполагает выплату грантов максимальным размером до 3 млн руб. на развитие своего хозяйства и до 4 млн руб. – для хозяйств, планирующих внести средства в неделимый фонд кооператива. Предоставленные средства можно направить на приобретение техники, земельных участков, разработку проектной документации, покупку или строительство зданий, покупку сельскохозяйственных животных. Кроме того, она учитывает подключение зданий к инженерным сетям, в том числе к системе газоснабжения.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков отметил, что по просьбам заявителей в этом году конкурс проводится раньше запланированного срока. Это сделано для того, чтобы уже во втором квартале года к началу теплого сезона начинающие фермеры могли получить грантовые средства и начали реализовывать свои проекты.

Господдержку получат авторы проектов будущих хозяйств самых различных направлений – от традиционных молочных, мясных и рыбоводческих ферм до создания хозяйств по выращиванию ягод, зерновых культур, сена и сенежа (трава, провяленная до влажности 50-55% и законсервированная в герметичных емкостях). Кроме того, есть проекты по птицеводству (например, по разведению индейки), по созданию пасек и развитию пчеловодческих хозяйств. По данным Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, в числе самых необычных проектов этого года – организация фермы по выращиванию форели по инновационной технологии, создание и развитие производства и переработки кобыльего молока, разведение лошадей.

Получить грант «Агростартап» может гражданин Прикамья, который зарегистрирован в сельской местности и занимается сельским хозяйством, или хочет открыть свое дело в этой отрасли. Также на грант может претендовать гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство: в случае победы на конкурсе грантополучателю необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в течение 30 календарных дней. Грант необходимо освоить за 18 месяцев. Обязательное условие – создание рабочих мест.