Памяти Виктора Лобанова

6 апреля 2022 года заслуженному нефтянику Виктору Александровичу Лобанову исполнилось бы 75 лет. В честь этого знаменательного события в Осе состоялись торжественные мероприятия.

Полвека Виктор Лобанов трудился в нефтяной промышленности региона и 25 лет из них он посвятил нашему городу. Именно здесь он начал свой профессиональный путь, получив диплом Пермского политехнического института. Прошёл его с азов, с рабочих профессий – от мастера до главного инженера, затем уже был назначен начальником НГДУ «Осинскнефть». А потому знал дело изнутри. И каждый, кто знал Виктора Александровича лично, отзывается о нём как о простом в общении, отзывчивом, внимательном человеке и компетентном, талантливом и думающем на перспективу руководителе. При нём, к примеру, как вспоминают ветераны, к Управлению «Осинскнефть» были присоединены Константиновское и Шумовское месторождения. Так, в сложный период реорганизации предприятия удалось сохранить рабочие места и персонал НГДУ. Под началом Лобанова велась разработка всех ключевых месторождений.

С именем нефтяника Лобанова на Осинской земле связано появление нескольких крупных социально-значимых объектов. Если бы не Виктор Александрович, ничего бы этого у нас не было – ни Дома культуры и техники «Нефтяник» (сегодня – Осинский центр культуры и досуга «Нефтяник»), ни семейного общежития и гостиницы с таким же названием, ни лечебного корпуса санатория-профилактория «Жемчужина», ни спортшколы с плавательным бассейном, ни средней школы № 3 и многого другого. Это благодаря его активности и настойчивости развернулась народная стройка. Оса преображалась идеями Лобанова! При непосредственном участии и помощи нефтяников с годами жизнь горожан становилась комфортней. За огромный вклад в развитие не только Осинского нефтяного района, но и благоустройство города Виктору Александровичу присвоили звание почётного жителя.

Да, Виктор Лобанов оставил о себе добрые воспоминания. В благодарность нефтяники увековечили память о нём. Так, в прошлом году спортивную школу, которая отметила своё 35-летие, назвали его именем. Здесь при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» и ПФП-группы проведены масштабные ремонтные работы внутренних помещений и фасада здания. Реконструированы и открыты два тренажёрных зала, приятные изменения претерпел зал для вольной борьбы. Проведён освежающий ремонт игрового зала и зала бокса. Полностью заменены системы вентиляции и отопления, а также «сердце» бассейна: капитально отремонтировано технологическое оборудование системы водоподготовки большой и малой ванн. Обновлены холлы. Здание спортшколы будто заново переродилось, обрело современный вид.

Праздничные мероприятия, посвящённые памяти человека, по инициативе которого у осинцев появилось это спортивно-оздоровительное учреждение, начались именно здесь. В день рождения Виктора Александровича Лобанова на здании спортшколы открыли памятную доску. Это почётное право предоставили членам семьи знаменитого нефтяника. Как и полагается, на торжество приходят с подарками. Так, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков вручил учреждению спортинвентарь для юных пловцов.

Затем вечер продолжился в Осинском центре культуры и досуга. В зимнем саду для гостей лукойловцы организовали фотовыставку «Жизнь и судьба Виктора Лобанова», где запечатлены разные моменты из жизни заслуженного нефтяника. Особенно трогательным и ярким стал показ фильма о Викторе Александровиче. В нём авторы раскрыли героя с разных сторон: он руководитель, производственник, общественный деятель, гражданин, семьянин, друг, а ещё инициативный, энергичный, талантливый человек. Каким Виктор Александрович был отцом, присутствующим рассказал его сын Анатолий. Он вспомнил, что среди увлечений папы были охота, рыбалка и лыжи. А самое главное, что семейные ценности глава семьи ставил превыше всего.

Сколько добрых слов прозвучало со сцены, сколько сказано потом!..

«Виктор Александрович более 50 лет посвятил нефтянке Прикамья. При нём происходило техническое перевооружение производства и внедрение прогрессивных методов добычи. Под его руководством разрабатывали месторождение имени Сухарева – одно из крупнейших в Пермском крае. Виктор Александрович был человеком целеустремлённым. Он очень любил жизнь, и жизнь вокруг него превращалась в бурный горный поток. Человек живёт до тех пор, пока жива память о нём, а я думаю, что осинцы будут помнить Виктора Александровича ещё не одно десятилетие», – отметил в своём выступлении представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

«Никогда не сдаваться, отдавать себя целиком любимому делу – таким был Виктор Александрович Лобанов. Для него большая нефть всегда была смыслом жизни, и это нефтяник с большой буквы», – подчеркнул председатель совета директоров Пермской финансово-производственной группы Андрей Кузяев.

Поэтому именем нефтяника Лобанова теперь названо не только учреждение, где осинцы разного возраста занимаются спортом и укрепляют своё здоровье, но и месторождение «Рассветное», разработка которого в своё время так же велась под его руководством.

Бережно хранить память о тех, кто в разные годы внёс личный вклад в развитие нефтяной промышленности не только района, края, но и страны, – стало для пермских лукойловцев уже традицией.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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Справка «ОП»

Нефтяник Виктор Александрович Лобанов был награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, орденом Почёта, знаком «Отличник нефтяной промышленности», «Заслуженный работник Министерства топлива и энергетики Российской Федерации», медалями «За развитие нефтегазового комплекса России», имени С.П. Королёва, Бронзовой медалью ВДНХ СССР, нагрудным знаком-орденом «Меценат», Памятным знаком «Герб Пермской области», а также получил звание «Ветеран труда».

По материалам Осинской энциклопедии, 2016 г.

МНЕНИЯ

Валентина Александровна Решетнёва, ветеран НГДУ «Осинскнефть»:

– В 1966 году мы поступили на горный факультет Пермского политехнического института и вместе с Виктором Лобановым учились по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений». Молодые, целеустремлённые, жаждущие свершений!.. Гимном нашего факультета была песня «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…» Так и мы создавали семьи, рожали детей и работали. Жизнь пронеслась, как миг… На своё 60-летие Виктор Александрович подарил нам диск, на котором написаны фраза из песни «Главное, ребята, сердцем не стареть» и пожелание «Не забывайте друзей». Вот именно так сам он и жил: трудился, творил и всегда помнил про товарищей. Какой бы высокий пост ни занимал, он по-прежнему оставался простым, добрым и в беде никого не бросал. Дружил крепко! Интересовался жизнью каждого, помогал при необходимости и был неизменным инициатором и организатором всех наших вечеров встреч. Он всё ждал, что закончится пандемия, и мы обязательно соберёмся.

Мы всегда будем помнить своего однокурсника, друга и прекрасного человека Виктора Лобанова.

Раиса Фёдоровна Коновалова, ветеран НГДУ «Осинскнефть»:

– Мы с Виктором Александровичем были коллегами. Я тогда работала начальником отдела труда и заработной платы, а он – начальником НГДУ. С ним очень было легко работать! Виктор Александрович был не просто хорошим руководителем, а ещё и добрым, отзывчивым, чутким человеком. Мне довелось дважды обратиться к нему с личной просьбой, и он мне оба раза помог. Я ему очень благодарна! Считаю очень верным решением увековечить память о нём. Такие люди, как Виктор Лобанов, этого заслуживают.

Николай Петрович Клячин, ветеран НГДУ «Осинскнефть», Почётный нефтяник:

– Мы с Виктором Александровичем ровесники. Родились в один год и месяц: он 6, а я 13 числа. Вместе начинали трудиться в цехе ППД НГДУ «Осинскнефть». Он в должности старшего мастера, а я – старшего машиниста на УППН Оса. Потом его назначили главным инженером, а меня – мастером и секретарём парткома. Потом меня в райком забрали, а в мае 1987 года назначили директором базы уптока, где я отработал 27 лет. А он возглавил Управление «Осинскнефть». За 51 год нашего знакомства мы стали больше, чем товарищи. Вместе организовывали субботники по строительству Дома культуры, Дома спорта, третьей школы, профилактория.

Виктор Александрович был упёртый: пока не доделает начатое – не свернёт! Он умел убеждать людей, доказывать свою правоту. Никогда никого не обижал. Ни разу за эти годы я не слышал от него дурного слова. Он был открыт к общению, всегда готов выслушать и помочь – и в деле, и в жизни. Так и говорил: «Будут вопросы или проблемы – заходи, разберёмся». И таких руководителей, как Виктор Лобанов, к сожалению, сейчас очень мало. С ним можно было смело идти в разведку, а это о многом говорит. Его уход я воспринял, как потерю близкого человека.