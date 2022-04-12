Предприятие из Прикамья запустило новую линейку газовой бытовой техники

Сегодня, 12 апреля, в рамках рабочего выезда в Чайковский округ губернатор Дмитрий Махонин посетил филиал АО «Газпром бытовые системы». Совместно с генеральным директором Алексеем Самсоненко глава региона ознакомился с работой предприятия и планами по развитию производства.

Кроме того, на площадке компании состоялась презентация новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники. В мероприятии также принял участие генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Как рассказал директор Чайковского филиала Сергей Тимофеев, в линейке оборудования представлено более 20 моделей. Одна из особенностей продукции – современный дизайн, разработанный по специальному проекту. Особое внимание уделено отечественным комплектующим, которые составляют 95%. Кроме того, модели соответствуют основным запросам современного потребителя: многофункциональность, надежность и удобство в эксплуатации. Запланированный объем производства новой линейки в 2022 году – более 40 тыс. единиц стационарных плит, варочных поверхностей и духовых шкафов.

Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье является участником масштабной программы догазификации, которую инициировал президент страны Владимир Путин. При этом, регион взял на себя социальные обязательства и бесплатно доводит сети до фасадов домов.

«Основная задача завести газ в дом, создать все необходимые условия, чтобы люди могли использовать голубое топливо для своих потребностей. Для этого Пермский край предоставляет компенсацию при покупке или замене газового оборудования льготным категориям граждан. В 2021 году поддержкой воспользовались почти 4 тыс. жителей на общую сумму более 46 млн руб. из средств краевого бюджета. Для дальнейшей реализации этой программы значимо, что все необходимое оборудование создают у нас в регионе. При этом, на долю Прикамья приходится почти треть общероссийского производства газовых бытовых плит. На площадке в Чайковском в год выпускают более 400 тыс. единиц продукции, которая не уступает по качеству зарубежным производителям и главное – не зависит от иностранных комплектующих. У руководства предприятия также перспективные планы по расширению ассортиментной линейки, что позволит занять новые ниши на отечественном рынке бытовой техники. В этом направлении региональные власти готовы оказывать компании всестороннее содействие».

Как рассказали на предприятии, с учетом важности вопросов безопасности использования газа в быту тестовая эксплуатация новой линейки проводилась при участии сотрудников газораспределительных организаций. Продукция отечественного предприятия полностью соответствует требованиям и стандартам технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

«Как часть Группы Газпром, мы участвуем в амбициозной Программе развития газоснабжения и газификации регионов России. Объем реализации основного ассортимента нашим предприятием в Чайковском – более 400 тыс. в год стационарных плит и встраиваемой техники, а новой линейки – 40 тыс. Такие мощности позволяют нам эффективно справляться с задачами, на 100% обеспечивая потребность населения Пермского края и – в перспективе – России в целом», – отметил Алексей Самсоненко.

Отметим, дочерняя компания ПАО «Газпром» из Чайковского планирует с привлечением займа Фонда развития промышленности за счет роботизации и автоматизации технологических процессов на 59% увеличить выпуск бытовой техники: встраиваемых духовых шкафов, электрических и газовых варочных панелей под брендом Darina. Благодаря этому, мощность производства возрастет до 650 тыс. единиц. Реализация проекта, направленного на импортозамещение, позволит увеличить долю отечественной продукции в данном сегменте и создать 52 высокопроизводительных рабочих места. Общий бюджет проекта составляет 1 млрд руб., из которых 495 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Благодаря открытию новых отечественных заводов, развитию новых линеек продукции каждый житель страны сегодня может купить надежное российское газовое оборудование – плиту, котел, узел учета. И все для того, чтобы по-настоящему безопасно, удобно и комфортно пользоваться экологичным топливом в быту», – подчеркнул Сергей Густов, генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз.

Напомним, ранее на площадке Пермского Инженерно-промышленного форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор АО «Газпром бытовые системы» Алексей Самсоненко заключили соглашение о совместном развитии инвестиционных проектов. Подписанный документ и дорожная карта по развитию импортозамещающего производства в рамках промышленной кооперации окажут положительное влияние на продвижение региональной продукции, поддержку промышленного потенциала, экономику региона и на развитие бизнеса в целом.

Кроме того, предприятие является участником национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом Владимиром Путиным, это позволяет сотрудникам регулярно проходить профессиональное переобучение, а также совершенствовать производственные процессы.