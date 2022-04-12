Пермский производитель аппаратов по продаже питьевой воды открыл 50 вакансий благодаря контрактам на экспорт

Продукция компании «Живая Вода» теперь используется в 24 странах. Для обеспечения запросов заказчиков предприятие трудоустроит инженеров, специалистов по кадрам и рабочих.

Компания «Живая Вода» в рамках выставки VEND EXPO 2022 в Москве заключила три контракта с предпринимателями из зарубежных стран на поставки аппаратов по очистке и продаже воды. Общая сумма продаж составила 27 млн руб.

Благодаря новым клиентам пермские промышленники расширили свою географию поставок оборудования до 24 государств. «Во время выставки мы достигли договоренностей о производстве наших аппаратов в Африке и странах Таможенного Союза. Готовы также партии аппаратов для отправки в Болгарию и Иран. По этой причине мы начали набор сотрудников: инженеров, специалистов по кадрам и рабочих. Всего – около 50 вакансий», – рассказывает основатель компании Вячеслав Вяткин.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что в текущих условиях перед предприятиями региона стоит задача оперативно переориентироваться на внутренний рынок и рынки дружественных стран. Краевые власти готовы оказывать в этом поддержку. «Любые санкции и сложные процессы в экономике являются для компаний новым «окном возможностей», которое можно успешно использовать для развития. Правительство края со своей стороны продолжит оказывать всестороннюю помощь предприятиям», – обозначил глава Прикамья.

Как отмечают в компании, в пермских аппаратах используются только отечественные или закупленные у дружественных стран комплектующие, что отвечает задачам импортозамещения. «Кроме того, сейчас мы запустили производство аппаратов с облегченной модификацией и ценником до 30%. Такое решение в связи с ростом курса валют и санкциями нашло своего потребителя, поскольку каждый наш аппарат приносит средний доход в районе 25 тыс. руб. в месяц и помогает развивать малое предпринимательство в стране и в мире», – поделился Вячеслав Вяткин.

Выставка VEND EXPO ежегодно собирает в столице более 50 российских производителей вендинговых аппаратов и франчайзеров от потребительского рынка. «В этот раз европейский бизнес не был представлен совсем, компании не смогли въехать в страну из-за санкций. Такое положение дел заставляет отечественных производителей усилить качество выпускаемого продукта, ведь конкуренция на внутреннем рынке начнёт расти», – прозвучало на открытии мероприятия.

Напомним, развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» – одно из приоритетных направлений деятельности губернатора Дмитрия Махонина и Правительства региона. Так, объем экспорта из Прикамья за 2021 год составил порядка 8 млрд долларов, что на 78% больше показателя за предыдущий год (объем экспорта из Пермского края за 2020 год составил 4,46 млрд долларов). Таким образом, по итогам 2021 года Прикамье занимает 13-е место в рейтинге по объему экспорта среди регионов России. При этом доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 68,2% от совокупного объема экспорта или 5,42 млрд долларов, что на 65,4% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Справка

ООО «Компания Живая Вода» с 2011 года производит в Перми аппараты по очистке и продаже воды. В 2020 она стала лидером по объемам продаж вендинговых аппаратов и киосков для продажи питьевой воды (по данным агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет»). В компании поясняют, что в аппаратах используется 10 ступеней очистки, которые справляются с подавляющим числом проблем водопроводной воды. Водоматы ее очищают, а потом минерализуют в нужном объёме, значительно улучшая вкус и экономя средства на индивидуальные фильтры в квартирах. Благодаря системе очистки из воды удаляется песок и ржавчина. Угольный фильтр убирает хлор, неприятный вкус и запах. Все бактерии, тяжелые металлы и соли жесткости задерживаются мембранами и сливаются в канализацию. На финише вода проходит ультрафиолетовую стерилизацию, которая обеспечивает идеальные микробиологические показатели и полную безопасность. Если по какой-то причине водомат «Живой воды» не делает качественную очистку, вода не будет поступать в бак, а аппарат отключится.