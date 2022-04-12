С 15 апреля стартует всероссийское голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru

Жители страны могут сами выбрать проекты, которые будут реализованы в следующем году.

С 15 апреля по 30 мая по всей стране пройдет второе онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Оно будет доступно на платформе za.gorodsreda.ru. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году на голосование будут вынесены как объекты благоустройства (общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки), так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе ранее. Проголосовать за них сможет каждый россиянин.



На оперативном совещании с вице-премьерами председатель Правительства России Михаил Мишустин положительно оценил инициативу, предоставляющую гражданам страны возможность самим определять проекты по благоустройству, которые должны быть реализованы в их территориях.

«Мы впервые провели такое голосование в прошлом году. В нем приняли участие почти 10 миллионов человек, что говорит об актуальности федеральной программы и о том, насколько активно наше общество при решении вопросов благоустройства территорий. Этот конкурс дает возможность услышать мнение граждан, которое первично при создании комфортной среды для жизни и отдыха, – заявил курирующий вопрос вице-премьер Марат Хуснуллин. – Поэтому одной из задач платформы является сбор мнений как можно большего числа жителей России».

По его словам, всего в 2021 году в голосовании приняли участие 1 463 муниципалитета из 84 регионов. На обсуждение общественности было выставлено порядка 6 тыс. объектов, из которых 2 466 объявлены победителями.

Напомним, в прошлом году жители Прикамья определяли приоритеты на этот год из 38 общественных пространств в 12 территориях региона – в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах. Тогда во всероссийском голосовании свое мнение выразили почти 10 млн россиян, в их числе 143 тыс. прикамцев.



Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что решение вопросов, связанных с благоустройством общественных пространств – одно из ключевых направлений в работе региональных и муниципальных властей. «Необходимо создавать достойные условия жизни для населения и формировать комфортную среду в каждой территории Прикамья вне зависимости от ее удаленности от регионального центра. Большую поддержку в этом вопросе нам оказывают федеральные и национальные проекты. Надо очень ответственно и грамотно подходить к реализации предоставленных региону возможностей», – обозначил глава региона.

В этом году голосование по приоритетным объектам для благоустройства городов будет проходить с 15 апреля по 30 мая.

В Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края напомнили, что выбирать объекты, которые необходимо благоустроить, будут жители населенных пунктов из 11 территорий – в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Кудымкаре, а также Добрянском, Соликамском, Лысьвенском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах. Своими голосами местные жители определят из 29 общественных пространств те, которые необходимо благоустроить в первую очередь.

«Благодаря созданию простых и доступных условий участия жителей в вопросах благоустройства любой житель страны старше 14 лет может принять участие в голосовании. В этом году мы ожидаем, что еще больше граждан проявят интерес к платформе и новым архитектурным решениям по повышению комфорта жизни в своих городах», – отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно:

· на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

· на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

· через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.