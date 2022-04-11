В Прикамье поступило 162 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита

Завершить вакцинацию против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда на территорию риска – лес, садовый участок и т.д.

В Пермском крае для прививочной кампании против клещевого энцефалита в этом году планируется закупить более 280 тыс. доз вакцины. На сегодняшний день в регион уже поступило 162 тыс. доз, еще 45 тыс. придут на этой неделе. Оставшуюся часть вакцины доставят в июле, сообщили в Минздраве Прикамья.



Отметим, прививку от клещевого энцефалита можно сделать после консультации врача в прививочных пунктах на базах поликлиник. Иммунизация доступна во всех муниципалитетах региона.



В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что территория Пермского края является высоко активным природным очагом клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Это острое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти.



Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной:

при посещении эндемичных территорий в лесах, лесопарках;

на индивидуальных садово-огородных участках;

при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками;

при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и другое.

По данным Министерства здравоохранения Прикамья, в 2021 году по краю зарегистрировано более 17 тысяч случаев присасывания клещей, в подавляющем большинстве происходящие на территориях садовых товариществ и дачных поселков, лесных массивов.



Отметим, заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью двух видов профилактики.



Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей. Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.



В краевом Роспотребнадзоре рекомендуют, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.



Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают: вакцинацию и серопрофилактику (пассивная иммунизация). Последняя проводится тем, кто обратился в связи с присасыванием клеща.



Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по двум схемам – основной или экстренной. Основная схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить в зимне-весенний период (ноябрь-март) с интервалом, в зависимости от вакцины от 1 до 6 месяцев. Затем через год необходимо поставить еще одну, она называется первая ревакцинация. Три прививки – это законченный курс иммунизации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита. Далее следуют отдаленные ревакцинации – одна прививка раз в 3 года.



При экстренной или ускоренной схеме вакцинации сокращается интервал между первой и второй прививкой (от 2 недель до 1 месяца в зависимости от вакцины). Ревакцинация проводится через год после второй прививки, в последующем – каждые 3 года.



Следует запомнить, что завершить вакцинацию против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда на территорию риска (леса, поля, дачи и др.).



Напомним, обязательной иммунизации подлежат люди из профессиональных «групп риска», сталкивающиеся с возбудителем клещевого энцефалита во время сельскохозяйственных, строительных, заготовительных, промысловых, геологических, изыскательных, экспедиционных работ, а также работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, истреблением грызунов и насекомых, лесозаготовкой (и любой работой в лесу). Также подлежат вакцинации люди старше 60 лет и лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.

