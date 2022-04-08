Расселение аварийного фонда в Пермском крае идет опережающими темпами.

За I квартал 2022 года в Прикамье по нацпроекту расселено более 5 тысяч кв.м. аварийного жилья. Всего в России в новое жилье за период с января по март 2022 года переехали почти 70 тыс. человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время ежегодного отчета Правительства РФ в Госдуме рассказал об итогах расселения аварийного жилья за 2021 год и начало текущего, а также сообщил о планах по запуску новой программы.



Глава кабмина отметил, что работы по расселению ведутся с опережающими темпами: «Переехать из старых, непригодных для жизни домов смогли 132 тыс. человек. На это мы направили дополнительно более 160 млрд руб. Люди наконец получили квартиры», - сообщил он.



Михаил Мишустин рассказал, что работа ведется и продолжится по всей стране — за I квартал текущего года уже получили новое жильё ещё около 70 тыс. человек. И по поручению президента сейчас формируется новая программа расселения, на реализацию которой в ближайшие два года будет направлено 45 млрд руб.



Кроме того, премьер-министр Правительства РФ отметил, что строительная отрасль сегодня демонстрирует существенный рост и так же, как сельское хозяйство, практически не зависит от импорта.



Отметим, что Пермский край традиционно является одним из регионов-лидеров по расселению аварийного жилищного фонда. Работы в Прикамье ведутся как по нацпроекту «Жилье и городская среда», так и по региональной программе. Это позволяет комплексно подходить к улучшению жилищных условий граждан и выполнять планы с опережением.



Так, за три месяца 2022 года в Прикамье по нацпроекту расселили уже более 5 тыс. кв. м аварийного жилья, сообщает региональный Минстрой. По итогам 2021 года ликвидирован аварийный жилфонд площадью в 105 тыс. кв. м, хотя планировалось 92,5 тыс. В новые дома переехало около 7 тыс. человек. В целом за последние 3 года в комфортное жилье предоставлено более 19 тыс. жителей края (5,5 тыс. раньше срока), расселено почти 300 тыс. кв. м. До конца 2024 года еще более 20 тыс. человек, жилье которых было признано аварийным до 1 января 2017 годе, смогут заехать в благоустроенные квартиры.



В рамках нацпроекта в Прикамье не только расселяют аварийное жилье, но и строят новые дома, куда переезжают и переселенцы. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что в планах краевых властей сохранить темпы по вводу жилья, несмотря на санкции: «Несмотря на сложности в этом году, рассчитываем, что объемы и темпы жилищного строительства будут сопоставимыми с прошлогодними. Для этого необходимо адресно работать с каждым застройщиком. Соответствующая уже задача поставлена региональному ведомству», подчеркивал он.