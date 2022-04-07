Дмитрий Махонин одобрил предложения для второго пакета мер помощи бизнесу

В Прикамье расширят перечень пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по УСН в 2022 году.

6 апреля состоялось заседание штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

Глава Прикамья подчеркнул, что краевые власти после принятия первого пакета мер поддержки 17 марта в ежедневном режиме анализируют состояние бизнеса в разных сферах деятельности для выработки новых инструментов помощи. «Правительство Пермского края готово корректировать инструменты поддержки, для нас важно, чтобы они были востребованными и действительно помогали предпринимателям. Работа над новым пакетом мер уже ведется. Стараемся получить предложения и «обратную связь», общаемся с бизнес-сообществом напрямую, в том числе в рамках форумов и посещения производственных площадок. Наша задача вырабатывать эффективные механизмы помощи бизнесу разных отраслей и при этом, сохранить все социальные обязательства регионального бюджета», – заявил глава региона.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин доложил о работе, которую проделали профильные ведомства региона, анализируя полученные от бизнеса предложения.

«Сбором предложений от предпринимателей занимаются сегодня наши бизнес-объединения: региональные отделения «Опоры России», «Деловой России», Пермская ТПП, Уполномоченный по правам предпринимателей. После принятия первого пакета мер поддержки 17 марта, мы получили от этих бизнес-объединений 116 предложений. Еще 51 предложение поступило от депутатов Законодательного собрания края. Это предложения в сферах налогообложения, контрольно-надзорной деятельности, финансов, социальной сферы, земельно-имущественных отношений, транспорта, информационных технологий, государственных закупок, сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования. 14 министерств и ведомств – каждое по своей тематике – проанализировали эти предложения. Из них 22 реализованы – частично они вошли в первый пакет мер поддержки, часть из них уже применяется на федеральном уровне. Еще 49 предложений приняты в работу – сейчас они анализируются и часть из них, безусловно, войдет во второй пакет мер поддержки», – рассказал министр.

Эдуард Соснин напомнил, что сегодня в рамках первого пакета мер поддержки в регионе установлен перечень пострадавших отраслей, предприятия из которых могут воспользоваться льготными ставками на УСН. Это такие сферы деятельности, как производство компьютеров, непродовольственная торговля, складское хозяйство, разработка компьютерного ПО, туризм, гостиничный бизнес, кинотеатры, конференции и выставки, санаторно-курортная деятельность, спортивные мероприятия. «При этом, сегодня однозначно можно сказать, что этот перечень будет расширен. В настоящее время мы заканчиваем межведомственную проработку поступивших предложений и озвучим результаты в ближайшее время. Также рассматриваем возможность расширить параметры применения льготы на имущество организаций, – отметил глава регионального Минэкономразвития.

В частности, он сообщил, что предлагается расширить перечень пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в 2022 году. В список планируется включить производство пищевых продуктов, в том числе хлеба, мяса, муки, круп, молочной продукции и некоторой другой продукции (ОКВЭД 10), производство напитков (ОКВЭД 11), а также деятельность СМИ – телевизионное и радиовещание, деятельность информагентств, периодические публикации и другие (ОКВЭД 58.1, 59.11, 59.12, 60, 63.12, 63.91, 70.21).

Еще одно предложение касается имущественной поддержки. «Отменяем условия для получения налогового вычета в 100 кв м по налогу на имущество для микропредприятий (с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 млн). Этой льготой смогут воспользоваться порядка 500 микропредприятий», – сообщил министр.

Отдельно прорабатывается предложение федерации о продлении «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных ИП по УСН и ПСН до 2024 года включительно.

Кроме того, ряд предложений озвучила министр имущественных и земельных отношений Пермского края Лариса Ведерникова. В частности, предлагается отменить увеличения арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности региона, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Также рассматривается отмена увеличения арендной платы по договорам аренды государственного имущества. В свою очередь, региональные власти будут рекомендовать органам местного самоуправления проработать аналогичные меры поддержки в части муниципальных земельных участков и имущества.

Губернатор одобрил озвученные предложения и поручил профильным ведомствам подготовить всю необходимую нормативно-правовую базу в максимально короткие сроки. Дмитрий Махонин подчеркнул, что региональным властям необходимо продолжать вести сбор и проработку предложений по мерам поддержки от представителей бизнес-сообщества.