Пермский край первым в России будет выдавать бизнесу госгарантии при работе с закупками

«Пермская Корпорация развития МСП стала первой среди региональных гарантийных организаций страны, где начнет действовать такой инструмент господдержки. При этом максимальный срок предоставления независимой гарантии составит до 5 лет», – говорит руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

Новая возможность реализуется в Прикамье благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Это позволит сделать для бизнеса более доступными государственные и муниципальные закупки (по 44-ФЗ), а также коммерческие закупки (по 223-ФЗ).



Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что для краевых властей поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из основных. «Этот сектор – крупный работодатель, в нем занято порядка трети всех жителей края трудоспособного возраста. Мы заинтересованы в том, чтобы малый и средний бизнес развивался, наращивая собственную прибыль, пополняя доходы региона и поддерживая социальную стабильность в крае. В условиях санкций, введенных против России, нам необходимо быть в постоянном прямом диалоге с предпринимателями и оперативно реагировать на их проблемы», – обозначил Дмитрий Махонин.

Обратиться за оформлением независимой госгарантии можно по горячей линии 8-800-300-80-90, а также узнать подробности на сайте.

Если компания брала госпоручительство за два месяца до обращения по независимой гарантии, то для нее предусмотрено упрощенное получение господдержки. Для оформления документов нужно будет только заполнить заявку и предоставить информацию по контракту закупки.

Отметим, Корпорация развития МСП Пермского края предоставляет малому и среднему бизнесу региона госпоручительства, которые позволяют компаниям кредитоваться в банках на льготных условиях. При заполнении онлайн-заявки на госпоручительство, она автоматически отправляется в 26 банков-партнеров. Предпринимателю остается только выбрать наиболее комфортное предложение. В 2021 году 195 компаний региона получили такие поручительства на общую сумму 1,57 млрд руб. Это позволило им взять кредиты в банках на 28 млрд руб.



Напомним, в Пермском крае по инициативе губернатора Дмитрия Махонина был принят первый пакет мер поддержки бизнеса, который поможет стабилизировать работу предприятий в условиях санкционного давления. В пакет вошли налоговые и финансовые меры поддержки.