В этом году в Осе начнутся работы по реконструкции систем водоснабжения

Обновление инженерных сетей позволит повысить надежность предоставления коммунальной услуги в домах, где проживают более 16 тыс. человек.

Правительство Пермского края и Минстрой России подписали соглашение о направлении более 280 млн руб. из федерального бюджета на реконструкцию системы водоснабжения в Осе. Работы будут проведены в рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в инициированный президентом России Владимиром Путиным национальный проект «Жилье и городская среда». При этом 95% суммы составят федеральные средства и 5% – средства регионального и муниципального бюджетов, сообщили в краевом МинЖКХ. Планируется, что работы будут завершены до конца 2023 года.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, одна из ключевых задач для региона – обеспечение населения качественными услугами. «Чистая вода является первостепенным залогом здоровья и благополучия жителей. Мы можем вкладывать много средств в благоустройство дворов и другие проекты, но если при этом у людей из крана бежит непригодная для питья вода, то ни о каком улучшении качества жизни речи быть не может. Поэтому реализация проектов реконструкции систем водоснабжения очень важна», – подчеркнул глава региона.

Для надежного и бесперебойного водоснабжения подрядчику предстоит выполнить строительство водовода протяженностью порядка 11,5 км с пропускной способностью – 9 тыс. м3/сут. В результате уровень качества коммунальной услуги повысится для порядка 16 тыс. человек.

Как пояснили в администрации округа в Осе в отсутствует резервная ветка магистрального водопровода от водозабора до накопительных резервуаров. Поставка воды до них осуществляется по единственному водопроводу, диаметром 500 мм, который находится в аварийном состоянии с износом 90%. Для комплексного решения проблемы водоснабжения в прошлом году были выполнены работы по разбуриванию дополнительных 14 скважин на водозаборе «Тулва», что позволило увеличить подъем воды на с 5 до 8,36 тыс. м3/сут.

«Сейчас на местных коммунальных сетях случается до 15-20 порывов в год. Благодаря нацпроекту завершится обновление инфраструктуры. Таким образом, повысится надежность и качество водоснабжения, мы защитим жителей от ситуаций, когда они остаются без воды, и существенно поддержим экономику, сократив расходы», – отметили в администрации округа.

Также в 2022 году по федеральному проекту «Чистая вода» запланирована модернизация водоснабжения в п. Менделеево Карагайского муниципального округа. Планируется построить водопровод протяженностью более 2,5 км от скважины д. Богданово до технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения п. Менделеево. Весь комплекс мер позволит улучшить качество и надежность водоснабжения для 800 человек поселка.