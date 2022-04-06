Оса и еще 5 городов края признаны комфортными для проживания

Минстрой России и финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ провели пресс-конференцию, где озвучили результаты Индекса качества городской среды за 2021 год. Участие в мероприятии в режиме ВКС приняли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По итогам прошлого года доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов – до 44%. В их число включены шесть городов Прикамья – Пермь, Губаха, Березники, Горнозаводск, Оса и Очер. Напомним, к 2024 году, согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», этот показатель должен достигнуть 60%, к 2030 году – 80%.

«Перед нами стоит очень важная задача по улучшению качества городской среды к 2030 году, обозначенная Президентом Российской Федерации. Каждый год мы оцениваем, насколько улучшилось качество городской среды. По итогам года количество городов с благоприятной средой составило 490, что на 115 городов больше, чем в прошлом году. Нам еще много над чем предстоит работать, но достигнутые результаты показывают, что прошедший год был удачным», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Дмитрий Махонин отметил, что региональные власти уделяют огромное значение преобразованию городской инфраструктуры, поскольку это напрямую влияет на качество жизни населения, развитие туризма и малого бизнеса.

«На протяжении последних лет Прикамье по среднему значению индекса качества городской среды ежегодно прирастает на 7 пунктов. Таких показателей удалось достичь благодаря реализации федеральных и региональных проектов. За 5 лет участия в нацпроекте «Формирование комфортной городской среды» в крае благоустроено свыше 2,3 тыс. дворов и общественных пространств. В этом году по плану привести в порядок еще более 200 объектов. Очень важно, что население принимает активное участие в формировании приоритетных проектов. В прошлом году Пермский край принял участие в первом Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Более 115 тыс. жителей региона отдали свои голоса за тот или иной объект. В этом году будем выдвигать еще 29 проектов, которые могут быть реализованы в 2023 году», – рассказал глава Прикамья.

По словам губернатора, еще один важный инструмент преобразования территорий - проект Малые города и исторические поселения. Инициативы Пермского края ежегодно становятся победителями этого конкурса, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В числе лучших оказались 6 проектов: «Соляная верста» в Соликамске, «Чусовские Атланты» в Чусовом, «Солнечная мечта» в Губахе, «О, берег» в Чайковском, «Усолье Строгановское» в Березниках и «Шаховская набережная» в Лысьве. Часть из них уже реализована, по остальным продолжается работа. В этом году регион готовит к участию в конкурсе еще 7 заявок. «Это комплексный подход к благоустройству территорий, те города, в которых реализуются проекты-победители, делают существенный прорыв в сторону роста качества городской среды», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Кроме того, благодаря федеральному проекту «Комплексное развитие сельских территорий» за последние 2 года на селе реализовано более 450 проектов: созданы спортивные и детские площадки, приведены в порядок тротуары, обеспечено освещение улиц. Также на региональном уровне привлечь внимание жителей к благоустройству территорий позволяет инструмент инициативного бюджетирования. Граждане заявляются на конкурс с проектами, которые, по их мнению, наиболее важны для населенного пункта. В рамках инициативного бюджетирования, 90% финансирования предоставляет региональный бюджет.

В ходе доклада Дмитрий Махонин также рассказал, что наиболее крупные и капиталоемкие проекты благоустройства в регионе реализуются к 300-летию Перми. Среди них реконструкция набережной, а также преобразование центральной части города: обновление эспланады и улиц Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект. Концепции и дизайн-проекты этих улиц были разработаны с участием архитекторов ДОМ.РФ. Кроме того, в ближайшие 3 года в Перми планируется благоустроить более 40 парков и скверов. Самый масштабный проект – «Зеленое кольцо», направленный на обновление долин малых рек.

Добавим, что ежегодно Минстрой РФ также формирует индекс IQ городов: он показывает, как идет цифровизация городского хозяйства и цифровая трансформация населенных пунктов по нацпроектам. По итогам 2020 года Пермь вошла в топ-10 крупнейших «умных» городов России. В число лидеров в своих категориях также вошли Соликамск, Чайковский, Березники, Нытва. В целом, по сравнению с 2019 г среднее значение индекса IQ Пермского края увеличилось на 8,5%. На сегодня в проекте «Умный город» участвуют 23 города Прикамья.

Отметим, на формирование индекса влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговые индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом, городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. По итогам 2021 года среднее значение индекса составило 184 балла при плановом значении в 183 балла.

Справка



Индекс качества городской среды был разработан Минстроем России совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» для того, чтобы не просто оценивать качество среды, но и отслеживать динамику изменений в каждом отдельном городе. Этот интегральный показатель развития городов впервые был рассчитан в 2018 году.