С уверенностью – в будущее

«Нефтедобыча ведётся без снижения, реализация на заводы идёт в полном объёме», – заявил генеральный директор ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ Олег Третьяков.

Рабочий визит руководства «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 23 марта к сотрудникам предприятия стал логичным продолжением состоявшегося накануне диалога между Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» и главой региона, а также обусловлен создавшейся обстановкой в мире и стране. За последнее время сложилась беспрецедентная ситуация в экономике: против России введено более 5,5 тысяч санкций. Это, говорят эксперты, исторический максимум: такой обширный спектр ограничений против одной страны никогда не выдвигался. Конечно, ситуация задевает все сферы экономики, в том числе и нефтегазовую промышленность.

Вопросы на тему импортозамещения в связи с санкциями обсудили совместно на недавней встрече Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В ходе общения стороны обсудили дальнейшую деятельность предприятий группы «ЛУКОЙЛ» и перспективы развития нефтегазовой отрасли в регионе.

Вагит Алекперов заверил, что Компания сохранит социальные обязательства перед краем, поэтому все запланированные проекты будут воплощены в жизнь. Так, например, у пермского Театра юного зрителя появится новая сцена, а у студентов ПНИПУ – корпуса современных общежитий. Также в настоящее время совместно с политехническим университетом ЛУКОЙЛ реализует масштабный проект по строительству образовательного центра нового поколения в Когалыме. Кстати, в корпоративных группах ЛУКОЙЛа учатся и 8 наших ребят из Осы.

«Все обязательства Компании перед работниками, регионами нашего присутствия и партнёрами будут выполнены в полном объёме. ЛУКОЙЛ – и до этих событий, и сейчас – стабильно находится в хорошей форме: у нас низкий уровень долговой нагрузки, достаточный объём средств на счетах», – подчеркнул в своей речи президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Со своей стороны, Дмитрий Махонин сообщил, что правительство региона будет оказывать все возможные меры поддержки бизнесу, промышленности и развивать инициативы по импортозамещению.

На встрече с коллективом предприятия Олег Третьяков отметил, что в целом введённые санкции на деятельности ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ никак не скажутся: «В Прикамье, как и по всей стране, предприятия группы «ЛУКОЙЛ» работают стабильно и чувствуют себя уверенно!».

«Компания функционирует в прежнем режиме, предприятия работают в полную мощность. Нефтедобыча ведётся без снижения, реализация на заводы идёт в полном объёме. Так, например, налажены тесные связи с оборонными предприятиями Удмуртии, Башкирии. Потребность в нефтепродуктах в стране есть, поэтому ни о каком снижении показателей речь не идёт. Наши логисты разрабатывают новые маршруты и уже находят пути выхода из сложившейся ситуации», – заверил присутствующих руководитель.

В своём выступлении Олег Третьяков напомнил и о важности поддержки отечественного производителя.

«Трудности, касающиеся поставок заграничного оборудования, химии, химических реагентов, действительно есть. Компания озабочена решением этой задачи: руководство – в процессе поиска новых каналов поставок и подбора отечественных аналогов для замещения. Отмечу, что на сегодняшний день обеспеченность импортозамещения составляет 96%. Этот курс мы выбрали давно и с него не сворачиваем. Что же касается зарубежных проектов, то они работают, так как самоокупаемые и в поддержке валюты не нуждаются», – подчеркнул Олег Третьяков.

Олег Владимирович также заметил, что связь власти с промышленными предприятиями региона осуществляется в еженедельном режиме.

Кроме того, речь шла и о социальной защищённости коллективов. Генеральный директор отметил, что социальное обеспечение сотрудников остаётся на прежнем уровне, поэтому волноваться не стоит. В свою очередь заместитель генерального директора по управлению персоналом Алёна Булатецкая обратила внимание коллег на приятный факт: по решению Вагита Алекперова Компания проиндексировала зарплаты своих работников более чем на 10%.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

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