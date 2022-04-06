Шаги в будущее Прикамья

Проекты развития Прикамья – значимые шаги в будущее – представил губернатор Дмитрий Махонин на федеральном уровне. Все они разработаны с учётом запросов и мнений жителей и объединяют не только важные сферы нашей с вами жизни, но и большие процессы в развитии края. Остановимся на некоторых из них.

«Компактный город»: сел на «Ласточку» и – поехал!

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, проект «Компактный город» – пожалуй, самый «объединяющий» из всех. Основная его цель – создание новой транспортной системы Пермской агломерации на основе уже существующей пригородной железнодорожной сети. А главная роль в нём отведена городской электричке – тому самому «наземному метро», о котором так много говорят в последнее время.

Пермская агломерация большая: кроме Перми в неё входят также Краснокамск и его пригороды, посёлки Сылва, Старые Ляды и Полазна, деревни Кондратово и Песьянка и несколько других населённых пунктов Пермского района. Вопрос транспортного сообщения является здесь одним из важнейших, так что новая транспортная сеть создаётся для удобства более чем 1 миллиона 360 тысяч жителей. Положительный опыт уже есть: в 2020 году было запущено железнодорожное сообщение с Краснокамском, которого не было с советских времён, в прошлом году восстановлено движение между станциями Пермь II и Пермь I, а в 2022 году все электрички из Краснокамска продлили до Лёвшино и Голованово. И пассажиропоток на этих электричках показывает, что людям удобно, комфортно и выгодно по времени добираться до центра Перми или, например, до Голованово именно этим видом транспорта. «Мы попали в точку – этот транспорт и это направление востребовано у жителей», – отмечает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В рамках масштабной транспортной инициативы Пермского края – проекта «Компактный город» – предполагается создание в период 2022–2024 годов центрального маршрута, связывающего право- и левобережную части Перми – так называемого Пермского центрального кольца. Маршрут пройдёт от Перми II до Лёвшино и обратно по правому берегу Камы. Также одновременно в период 2023-2026 годов предусматривается запуск и радиальных маршрутов пригородного железнодорожного транспорта: Пермь II – Закамск, Пермь II – ТПУ «Краснокамск», Пермь II – Молодёжная – Банная гора – Ляды (Пальники) и Пермь II – Ферма. Таким образом, весь город – и даже самые отдалённые его районы – будет объединён новой удобной транспортной сетью.

При этом сами железнодорожные пути уже есть, осталось построить новые дополнительные станции, пересадочные узлы и удобные платформы-остановки. «Например, на обновлённой Перми II появится полноценный пересадочный узел: высокие посадочные железнодорожные платформы, возможность пересесть на общественный транспорт, городские и междугородные автобусы», – рассказывает глава краевого минтранса Андрей Алякринский.

Планируется, что курсировать на маршрутах «Компактного города» будут новенькие «Ласточки». Интервалы движения поездов станут комфортными для планирования поездок – от 12 до 30 минут. Мы решили сравнить время в пути. Например, сейчас поездка от Краснокамска до Перми II на электричке занимает в среднем 50 минут, на автобусе – 1 час 10 минут, а на «наземном метро» можно будет проехать этот маршрут примерно за 36 минут. А путь на «наземном метро» от Перми II до Лёвшино займёт полчаса. Резюмируем: конкурентов по скорости такому транспорту нет, даже на машине порой выходит дольше! «Наземное метро» прямо как для нашей семьи придумали! – радуется жительница Краснокамска Мария Владиленовна. – Сын в университет ездит почти каждый день, я часто маму пожилую навещаю – она в центре Перми живёт, к сестре в Голованово езжу. А она ко мне. В общем, мы постоянно ездим туда-сюда, так что я с нетерпением жду, когда запустят «наземное метро».

Конечно, для воплощения этого большого проекта потребуются финансы. Эти затраты будут обеспечены бюджетом, а также в рамках инвестиционной программы РЖД. Прикамье рассчитывает и на федеральное финансирование.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, важно и то, что развитие такого «железнодорожного каркаса» будет синхронизировано со строительством других ключевых объектов автодорожного комплекса. «Это трасса ТР-53, улица Строителей, вторая очередь Чусовского моста и другие объекты. Рассчитываем, что завершением проекта станет полная интеграция железнодорожной инфраструктуры в общественно-городское пространство, с развитием и благоустройством прилегающей территории города, улично-дорожной сети, совершенствованием транспортных схем и формированием бесшовной пересадки пассажиров с различных видов транспорта, чтобы люди ощущали позитивные изменения уже сегодня», – говорит Дмитрий Махонин.

Какие проблемы сможет решить проект «Компактный город»? Во-первых, это возможность существенно сократить время в пути из отдалённых районов, особенно в часы пик, когда на подъездах к центру Перми обычно пробки. Во-вторых, «наземное метро» способно перевозить большее количество пассажиров, поэтому автодороги существенно разгрузятся. В-третьих, у жителей сократятся расходы на проезд в транспорте. Кроме того, электрички – это экологичный транспорт, а значит, реализация проекта позитивно скажется на экологической обстановке.

«Живая Кама»: возродить, вернуть, путешествовать

«У Пермского края огромные природные богатства. И один из наших главных ресурсов – река Кама. И давно назрела необходимость в экономическом и туристическом оживлении нашей реки. На ней должна кипеть жизнь!» – уверен Дмитрий Махонин. Это и есть план развития проекта «Живая Кама»: одна из главных его целей – возродить роль родной Камы в транспортных перевозках и туризме, осваивать природные богатства в труднодоступных районах края, а значит – развивать населённые пункты, расположенные вдоль реки.

В планах проекта – восстановление в Перми судостроительного завода и строительство новых портов и причалов почти в 15 территориях края – например, в Березниках, Соликамске, Перми, Чайковском и других городах. А запланированные работы по дноуглублению позволят в будущем планировать объёмные промышленные перевозки по водной артерии Прикамья, например, калийной соли и леса. Есть идея возродить движение и по другим значимым рекам края – по Вишере, Сылве, Чусовой...

В этом году также была создана «Пермская судоверфь», где уже выполняются первые заказы, и в планах к 2024 году построить 10 новых пассажирских судов. А это означает возрождение активного судоходства: планируется, что объём грузоперевозок водным транспортом возрастёт на 5 миллионов тонн. Кроме того, в рамках проекта будет создано более 4,5 тысячи новых рабочих мест, в том числе на «Пермской судоверфи», а также на причалах и в портах Прикамья.

Поднимаются в проекте «Живая Кама» и вопросы развития туризма – создатели проекта считают, что он сможет «поднять» турпоток до 400 тысяч человек в год. В ближайшее время планируется подписать соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Туризм. рф» – это позволит привлечь средства на строительство туристической инфраструктуры. «Кроме того, мы отобрали пилотные территории, где уже в этом году будем реализовывать проекты по строительству и сооружению причальных стенок, – например, на набережных Осы, Добрянки, чтобы удобно было причаливать судам с туристами. Также мы получили федеральную поддержку и заложили в региональные бюджеты дальнейшее развитие набережной в Кировском районе Перми и продолжение набережной в Ленинском районе до заводов Мотовилихи. А набережная в Чайковском сейчас благоустраивается с помощью федерального проекта «Малые города и исторические поселения», – рассказывает губернатор Дмитрий Махонин. Развитие проекта даёт новые возможности также малому и среднему бизнесу в сфере гостеприимства.

«Доступный Урал»: жить, отдыхать и работать

Проект «Доступный Урал» также ориентирован на развитие целого ряда отраслей: туризма, экономики, транспорта, культуры... «Его главная цель – сделать Пермский край местом, где хочется не только жить и работать, но и отдыхать», – поясняет губернатор Прикамья. Кстати, этот проект был отмечен зампредседателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко как один из самых амбициозных. И вот почему. «Доступный Урал» – это, по сути, большой туристический маршрут, объединяющий Пермь с северными территориями края: Соликамском, Усольем, Березниками, Красновишерском и Чердынью. «Планируем, что новое направление охватит семь муниципалитетов, где проживает почти 60 процентов населения региона. В нём может быть сконцентрировано большое количество объектов притяжения, бизнеса, инфраструктуры. Более того, реализация подобного проекта даст ощутимый толчок для социально-экономического развития всего Пермского края», – подчёркивает Дмитрий Махонин.

Как пример такого развития возьмём, допустим, Чердынь. Её богатая история обладает большим туристическим потенциалом, ведь здесь находятся более 100 памятников культуры, 55 природных достопримечательностей, 7 музеев, а местный маршрут «Открывая тайны Пармы» получил Гран-при на Всероссийской туристской премии «Маршрут года». А воссоздание первого на Урале кремля и обустройство вокруг него этнопарка вернёт Чердыни былую славу и сделает её привлекательной для путешественников всей страны. Хорошей поддержкой станет и выход на широкий экран осенью этого года фильма «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова, ведь место действия в повествовании – Чердынь... От Чердыни до Красновишерска – меньше часа езды. В Красновишерске, в частности, планируются создание экологической тропы, строительство лестницы на камень Ветлан и обустройство смотровых площадок. А Усолье? Ведь это настоящий город-музей под открытым небом! На территории полуострова – 49 объектов культурного наследия, а в планах – создать здесь уникальный музейно-туристический комплекс «Усолье Строгановское». И подобных идей в проекте «Доступный Урал» много. «Уверен, благодаря совместным усилиям мы и дальше сможем решить немало задач, связанных с развитием территории. Будем сохранять набранные темпы в работе, чтобы люди чувствовали позитивные изменения», – отмечает Дмитрий Махонин.

Благоустройство территории, создание новых туристических маршрутов, обустройство пляжей и набережных, развитие индустрии гостеприимства, в том числе гостиниц, кемпингов и глемпингов, кафе, – всё это открывает новые возможности и для предпринимателей и будет работать на увеличение рабочих мест. Так что реализация проекта «Доступный Урал» вполне может стать одним из драйверов развития всего края. По итогам 2021 года Прикамье входит в «золотую двадцатку» национального туристического рейтинга регионов. «Перед нами стоит амбициозная задача – к 2035 году войти уже в ТОП-10 туристских городов России, увеличив поток гостей в три и более раза», – говорит краевой министр по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Ветошкина.

«Реализация этих проектов позволит придать серьёзный импульс развитию Пермского края, сделать его ещё более современным и по-настоящему комфортным для жителей и гостей. Мы должны создать достойные условия для учёбы, работы и досуга. Чтобы сохранить численность населения, чтобы люди оставались на родной земле, а посетив Пермский край, захотели вновь вернуться», – считает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Галина Борисова

Источник: газета «Эфир» от 24 марта 2022 года