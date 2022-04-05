Предприниматели Прикамья смогут получить субсидию на возмещение затрат до 5 млн рублей

В этом году бюджет конкурса увеличен до 150 млн рублей.

Сегодня, 5 апреля, в Пермском крае для предпринимателей малого и среднего бизнеса начинается прием заявок на конкурсный отбор бизнес-проектов на предоставление субсидии по возмещению части затрат. Об этом сообщили в региональном Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства.

В ведомстве пояснили, что организации, которые существуют на рынке не первый год могут получить господдержку в размере до 5 млн руб. Основными условиями получения субсидии являются создание новых рабочих мест при реализации поддерживаемых проектов, прирост среднесписочной численности штатных работников и увеличение оборота (выручки). Конкурсный отбор в регионе проходит среди субъектов МСП, работающих в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения, туризма, гостиничного бизнеса, гостеприимства, а также переработки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) уже в пятый раз. В этом году бюджет конкурса увеличен до 150 млн руб.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал значимость поддержки малого и среднего бизнеса, поскольку на предприятиях МСП трудятся порядка 30% жителей. Как подчеркнул глава региона, задача края – улучшить условия ведения бизнеса в регионе, а для этого необходимо работать по всем направлениям, включая субсидирование, кредитование.

Агентство по развитию МСП отмечает, что 65% получателей поддержки в 2019-2021 гг. осуществляют деятельность на территории муниципальных образований региона. В разрезе отраслей наибольшее количество поддержанных бизнес-проектов реализуются субъектами МСП в таких видах деятельности, как производство пищевых продуктов, здравоохранение, производство машин и оборудования.

Согласно аналитике Агентства по развитию МСП среди получателей поддержки за три года наблюдается рост занятости, который превышает плановые показатели почти в два раза, а также зафиксировано увеличение объема налоговых отчислений.

Руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Анна Быкова отметила, что только за период 2019-2021 гг. субсидия была предоставлена 115 субъектам МСП на общую сумму 287 млн руб. «Вместе с тем по итогам реализации бизнес-проектов предпринимателями, получившими субсидию в 2018-2020 гг., создано 740 новых рабочих мест, а среднесписочная численность субъектов МСП увеличилась на 650 человек», – подчеркнула Анна Быкова.

При этом глава ведомства отметила, что количество обоснованных заявок от предпринимателей, претендующих на получение субсидии, в разы больше, чем удается удовлетворять.

Дата окончания приема заявок и документов – 4 мая 2022 года. Их необходимо предоставить в Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 313.

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