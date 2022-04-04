Пермское предприятие создаст систему испытания двигателей для Sukhoi Superjet 100 и самолетов-амфибий Бе-200

Компания «Протон-ПМ» выполнит для АО «Пермский завод «Машиностроитель» работы по изготовлению стенда для испытаний реверсивного устройства перспективного авиационного двигателя ПД-8, предназначенного для замены французско-российских силовых установок SaM146 пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. Разработчиком двигателя выступает ПАО «ОДК-Сатурн».

Согласно положениям заключенного между предприятиями договора, специалисты «Протон-ПМ» спроектируют и смонтируют автоматизированную систему управления (АСУ) испытательного стенда, имитирующую подобную на двигателе ПД-8. Продукт обеспечит измерение, отображение и регистрацию рабочих параметров, позволит управлять процессом проведения испытаний. Контракт также предусматривает обучение сотрудников завода «Машиностроитель» работе с системой автоматизации.

По словам начальника отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами АО «Протон-ПМ» Александра Зырянова, система испытания двигателей ПД-8 проектируется «с нуля» и автоматизирует процесс перекладки реверсивного устройства. «Продукт позволит регистрировать выдаваемые и принимаемые сигналы и в последующем их анализировать. В нештатных ситуациях АСУ обеспечит выключение стенда. Все это минимизирует влияние человеческого фактора и повысит качество проведения испытаний», – рассказал Александр Зырянов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что краевые власти уделяют значительное внимание дальнейшему развитию кластера двигателестроения в регионе и авиастроительному сектору в целом. «Такие значимые проекты подтверждают высокий уровень и профессионализм наших специалистов и еще раз доказывают, что нам есть, чем гордиться», – обозначил глава региона.

Специалисты «Протон-ПМ» отмечают, что предприятие обладает опытом и компетенциями по созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами. Для нужд компании специалистами созданы более 40 систем управления испытаниями ракетных двигателей и газотурбинных установок, а также их агрегатов. Среди заказчиков услуг по автоматизации – такие предприятия как «ОДК-Пермские моторы» и Пермский пороховой завод, а в интересах НПО «Энергомаш» «Протон-ПМ» модернизировал семь стендов испытаний агрегатов ракетных двигателей и в настоящее время завершает работы по созданию информационно-измерительной системы для стенда огневых испытаний.

Напомним, в декабре 2021 года в ходе рабочего визита председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Пермь стало известно, что на развитие производства двигателей и вывод их в массовое применение Федерация направит почти 100 млрд руб: https://www.permkrai.ru/news/dmitriy-makhonin-rasskazal-premer-ministru-mikhailu-mishustinu-o-podgotovke-kadrov-dlya-dvigatelestr/

Справка

ПД-8 – самый «младший» в линейке пермских авиационных двигателей, первым из которых стал ПД-14. Он предназначен для замены силовых установок SaM146 на самолетах SSJ100, а также Д-436ТП на самолетах-амфибиях Бе-200. Создание ПД-8 идет в широкой кооперации предприятий «Объединенной двигателестроительной корпорации» и других компаний.

АО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») – одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Компания специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей и является координатором программы развития кластера ракетного двигателестроения «Технополис “Новый Звездный”». Проект реализуется в рамках соглашения между Правительством Пермского края и ГК «Роскосмос».