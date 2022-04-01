Пермские предприятия присоединились к акции #мыработаем

Заводы и фабрики Пермского края продолжают стабильно работать в условиях санкций, введенных против России. Они внедряют технологии импортозамещения и сохраняют рабочие места. Об этом в роликах под хештэгом #мыработаем рассказывают сами рабочие предприятий.

На сегодняшний день в акции #мыработаем приняли участие рабочие ПЦБК, Корпорации ПСС и АО «Сорбент» (бренд «Зелинский групп»). В ролике они показали производственные процессы на предприятиях и выступили с лозунгом «Мы работаем».



Цель акции – рассказать жителям Прикамья о том, что краевые промышленники не останавливают производство и работают над сохранением рабочих мест.



Акцию в своих аккаунтах в социальных сетях уже поддержал губернатор Дмитрий Махонин. «Наши компании продолжают наращивать производства даже в новых экономических условиях, выпуская высококачественную продукцию, пользующуюся широким спросом. Не раз говорил, что у нашей промышленности большой потенциал в сфере импортозамещения. И сейчас самое время его развивать», – подчеркнул губернатор.



В Пермском крае ведется системная работа по поддержке промышленной инфраструктуры. Например, введены налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Одним из приоритетных направлений деятельности краевого правительства стало развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».



Напомним, ранее Дмитрий Махонин указывал на то, что санкции, веденные против России, следует рассматривать как новые возможности для расширения рынков сбыта и ускорения темпов производства. «Любые санкции и сложные процессы в экономике являются для компаний новым «окном возможностей», которое можно успешно использовать для развития. Правительство края со своей стороны продолжит оказывать всестороннюю помощь предприятиям», – отметил глава Прикамья.