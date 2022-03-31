На выделенные Правительством РФ 200 млн руб. Перинатальному центру приобретут более 40 единиц оборудования

Это позволит улучшить качество медицинской помощи при выхаживании новорожденных с патологиями.

Правительством Российской Федерации из резервного фонда выделены Пермскому краю 200 млн руб. Эти средства предназначены на оснащение оборудованием Перинатального центра Пермской краевой клинической больницы, в котором ежегодно рождается от 4,5 до 5 тыс. детей. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, решение о выделении целевых средств Перинатальному центру было принято после визита премьер-министра в Пермь в декабре 2021 года. В ходе него губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил главе Правительства РФ планы по развитию здравоохранения региона.

В Минздраве Прикамья сообщили, что на эти средства планируется закупить 42 единицы высокотехнологичного оборудования. В их числе специальная техника для доношенных и недоношенных новорожденных – аппараты ИВЛ, инкубаторы для интенсивной терапии, реанимационные комплексы для оказания помощи в родовом зале, мониторы прикроватные для слежения за жизненными функциями, транспортные инкубаторы (реанимационные комплексы) с портативными аппаратами, портативная цветная цифровая ультразвуковая диагностическая система с доплером и многое другое.

По словам заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководителя Пермского краевого перинатального центра (ПКПЦ) Ольги Лих, в Перинатальном центре сконцентрирована медицинская помощь беременным женщинам высокой группы риска акушерской патологии, и обеспечение новейшим оборудованием позволит повысить качество оказания медицинской помощи.

«В ПКПЦ оказывается специализированная помощь новорожденным, в том числе родившимся с экстремально-низкой массой тела. Ежегодно около 500 новорожденных Перинатального центра нуждаются в оказании медицинской помощи в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТН). Из детей, прошедших в них лечение, 85-90% родились преждевременно, 92% новорожденных, получающих медицинскую помощь в ОРИТН, нуждаются в респираторной поддержке. Поэтому оснащение реанимационного отделения современной техникой очень важно. Широкомасштабная модернизация и ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного медицинского оборудования, которое будет приобретено благодаря средствам из федерального бюджета, позволит нам сохранить на качественном уровне оказание медицинской помощи новорожденным. Это, в свою очередь, внесет вклад в повышение показателя естественного прироста населения в Пермском крае», – рассказала Ольга Анатольевна.