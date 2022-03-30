Продлен срок подачи конкурсных работ на V Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история»

Работы на конкурс молодежных проектов теперь можно подать до 18:00 часов 13 апреля включительно. Публикация списков участников, прошедших в очный этап конкурса, не позднее 15 апреля.

Конкурс проводит Фонд поддержки образовательных проектов при содействии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в честь 210-летия победы русской армии в Отечественной войне 1812 года.

К участию в конкурсе приглашаются молодые граждане в возрасте от 7 до 35 лет: школьники, студенты техникумов, колледжей и ВУЗов, молодые специалисты.

На конкурс принимаются творческие работы, посвященные подвигам героев Отечественной войны 1812 года, российским историческим деятелям того периода или событиям, предкам или землякам-участникам войны.

Заявки принимаются на официально сайте https://my-history.ru/ до 13 апреля 2022 года. Финал конкурса состоится с 7 по 9 мая 2022 года в Москве, куда будут приглашены авторы лучших работ для публичной защиты перед экспертным сообществом.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 84996526423, а также на сайте конкурса https://my-history.ru/