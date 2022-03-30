Власти Прикамья планируют запустить для бизнеса платформу о перспективных нишах

Проект направлен на создание малому и среднему предпринимательству условий для использования новых возможностей в рамках импортозамещения.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел системный час по вопросам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Прикамье. На совещании обсудили ход реализации региональной Стратегии развития МСП. Напомним, этот документ включает план мероприятий по девяти ключевым направлениям поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года.

Глава Прикамья отметил, что для краевых властей поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из основных. «Этот сектор – крупный работодатель, в нем занято порядка трети всех жителей края трудоспособного возраста. Мы заинтересованы в том, чтобы малый и средний бизнес развивался, наращивая собственную прибыль, пополняя доходы региона и поддерживая социальную стабильность в крае. В условиях санкций, введенных против России, нам необходимо быть в постоянном прямом диалоге с предпринимателями и оперативно реагировать на их проблемы», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Руководитель Агентства по развитию МСП Пермского края Анна Быкова сообщила, что с учетом новых тенденций в экономике, в том числе связанных с санкциями против России, а также в связи с учетом эффекта от внедренных механизмов региональная Стратегия развития малого и среднего предпринимательства будет скорректирована.

В качестве примера глава ведомства сообщила о результатах анализа работы с муниципалитетами. Он показал, что с открытием «Дома предпринимателя» и с учетом его возможностей снижается потребность в поддержке муниципальных фондов малого и среднего бизнеса. Так как в настоящее время более 80% мероприятий центра «Мой бизнес» проходит online, количество обращений за консультационно-информационной поддержкой в муниципалитеты резко сократилось. Благодаря эффективной работе центра «Мой бизнес» в регионе за 2021 год в нем оказаны услуги почти 13 тыс. предпринимателей. За этот период 106 субъектов МСП из 20 территорий края включены в реестр социальных предприятий, а также создан муниципальный канал связи, в который включены все округа Прикамья и Пермский район.

Анна Быкова также отметила, что, несмотря на изменения экономической обстановки, планируется обеспечить все необходимые мероприятия, чтобы запланированные целевые показатели, установленные на 2022 год, были выполнены. «Текущая ситуация – уникальный шанс для местных товаропроизводителей включиться в производственные цепочки, найти себя на тех рынках сбыта, которые раньше были недоступны», – сказала руководитель Агентства.

Для достижения этих целей Агентство по развитию МСП планирует в 2022 году реализовать ряд новых мероприятий. С учетом санкций особое внимание будет сконцентрировано на работе по восстановлениюфункционирования всех товаропроводящих и товаросопровождающих сетей в разрезе конкретных рынков и товаров, прежде всего, народного потребления. Это позволит проработать инструменты адресной поддержки бизнеса, замещающего импорт товаров, для увеличения производительности и расширения рынков сбыта продукции. Также Агентством по развитию МСП будет продолжена работа по выявлению перспективных рыночных ниш. Планируется создать ресурс, на котором будет агрегирована информация о секторах, потребительском спросе, задачах, решения которых ищут компании и другие сведения о том, в каких направлениях пермский бизнес сможет себя реализовать с учетом возможностей, открытых в рамках импортозамещения. Это позволит субъектам МСП оперативно реагировать на экономическую ситуацию и быстро переориентироваться на решение новых задач. Планируется, что первые результаты работы будут представлены бизнес-сообществу этой весной.

Глава ведомства сообщила, что для эффективности работы по поддержке бизнеса крайне важны прямые коммуникации с субъектами МСП. Поэтому в ежедневном режиме продолжаются встречи с предпринимателями, еженедельно проводится мониторинг состояния субъектов бизнеса через анкетирование для выявления возникающих проблем у бизнесменов Прикамья. Диалог с предпринимателями осуществляется и на офлайн-площадках. Так, на 25-26 мая запланировано проведение ежегодного форума «Дни пермского бизнеса», в рамках которого представители МСП смогут обсудить проблемы с руководителями профильных министерств и ведомств, внести свои предложения и дать эффективную обратную связь.

Также Агентство по развитию МСП будет оперативно пополнять новой информацией бизнес-навигатор. Напомним, интерактивный ресурс был создан в начале пандемии коронавируса как единая площадка для информирования предпринимателей о федеральных и региональных мерах поддержки и показал свою эффективность. После введения санкций против России по поручению губернатора Дмитрия Махонина работа сайта была активизирована, после чего только за последнюю неделю его посетили порядка тысячи человек.

В 2022 году планируется провести конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Пермского края субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. При этом финансирование из бюджета Пермского края на реализацию данной программы увеличено по сравнению с предыдущим годом в полтора раза.

Также в текущем году планируется продолжать работу по развитию социального предпринимательства – довести число зарегистрированных субъектов с данным направлением деятельности до 150. Среди других ключевых векторов поддержки бизнеса – провести конкурсный отбор и предоставить социальным предприятиям гранты. С учетом увеличения федерального финансирования такую поддержку получат не менее 51 субъекта МСП, а в 2023 году – порядка 100.Напомним, гранты в размере от 100 до 500 тыс. руб. предоставляются на реализацию новых проектов.

Особое внимание Агентство уделит поддержке молодежного предпринимательства и развитию инструментов для самозанятых. В том числе будет продолжена реализация комплекса мероприятий в рамках уникального проекта #СамСебеЗанятый, который Пермский край внедрил первым среди регионов. Продолжится популяризация возможностей участия бизнеса в электронной торговле и другие мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, предусмотренные региональной Стратегией по развитию МСП.

В ходе обсуждения глава Прикамья Дмитрий Махонин акцентировал, что крайне важно, чтобы в регионе эффективно работали меры поддержки, и информацией о них владели все субъекты МСП. Также губернатор подчеркнул особую необходимость оказания помощи предпринимателям перестроиться и наращивать выпуск импортозамещающей продукции. «В этой части особое значение имеет сбыт продукции. «Поэтому вам, совместно с краевым Минагро необходимо проработать механизмы вывода продукции наших сельхозпроизводителей на прилавки торговых сетей на условиях, которые будут соответствовать их интересам», – подчеркнул Дмитрий Махонин. По его словам, это позволит не только поддержать товаропроизводителей, но и обеспечить жителей хорошими продуктами питания регионального производства.