В Прикамье для приоритетных инвестпроектов в территориях снижено требование по объему вложений

Изменения условий присвоения статуса, принятые Правительством по инициативе губернатора Пермского края, позволят создавать более благоприятные условия для бизнеса в муниципалитетах региона.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Минэкономразвития Прикамья разработало изменения в порядок присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) для муниципалитетов. Изменения предполагают снижение для компаний планки объемов инвестиций в проекты в зависимости от численности населения в каждой из территорий.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что для региона важны все проекты, которые частные инвесторы планируют реализовать, вне зависимости от объемов предполагаемых вложений. «Мы готовы поддерживать даже небольшие проекты, потому что они в любом случае предполагают создание новых рабочих мест. Это создает дополнительные возможности для жителей, улучшает социально-экономическую обстановку, что крайне важно особенно для всех муниципалитетов, и особенно – за пределами Перми. Поэтому у компаний должна быть возможность получать статус приоритетного инвестпроекта и поддержку профильных министерств даже при не очень значительных вложениях», – подчеркнул губернатор.

Напомним, получение статуса «приоритетный» для инвестпроектов позволяет их инициаторам претендовать на получение земельных участков в аренду без проведения торгов (льготная ставка составляет 1 руб. за 1 га сроком на 3 года – по региональным, муниципальным участкам и земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена). Кроме того, компании получают административное сопровождение, которое предусматривает содействие на всех этапах реализации ПИПов.

До настоящего времени претендовать на статус приоритетных могли те проекты, в которые объем вложений составляет от 350 млн руб., либо при наличии поддержки администрации территории при объеме вложений от 100 млн руб.

Механизм так называемого «муниципального ПИПа», разработанный краевым Минэкономразвития, предполагает применение нового критерия при рассмотрении вопроса о присвоении проектам статуса приоритетного. Министерством предложено установить минимальные объемы инвестиций для ПИПов, разделив все округа Прикамья на четыре категории в зависимости от численности их населения. Это позволит поддержать бизнес, который готов инвестировать в развитие территорий.

Так, в первую категорию с населением от 80 тыс. человек и более включены такие крупные муниципалитеты, как Пермский, Соликамский, Чайковский и Кунгурский округа, а также г. Березники и Пермский муниципальный район. На получение статуса приоритетных в этих территориях смогут претендовать проекты при объеме инвестиций от 80 млн руб.

Во вторую категорию вошли муниципальные образования, в которых проживает от 60 до 80 тыс. человек – Краснокамский, Лысьвинский, Чусовской, Добрянский, Чернушинский, Нытвенский, Верещагинский городские округа и Губаха. Для проектов, реализуемых в них, присвоение статуса ПИПа возможно при минимальном объеме инвестиций от 60 млн руб.

Третью категорию территорий составили городские округа и муниципальные образования с численностью населения от 20 до 30 тыс. человек: г. Кудымкар, а также Осинский, Октябрьский, Очерский, Горнозаводский, Александровский, Бардымский, Куединский, Кудымкарский и Карагайский городские и муниципальные округа. Получение статуса «приоритетный» при реализации инвестпроектов в этих территориях возможно для проектов с объемами вложений от 40 млн руб.

В четвертую категорию вошли самые малочисленные территории, в которых живет до 20 тыс. человек. Это Чердынский, Красновишерский, Суксунский, Ильинский, Оханский, Гремячинский, Юсьвинский, Березовский, Ординский, Сивинский, Частинский, Большесосновский, Гайнский, Кишертский, Уинский, Кочевский, Еловский, Юрлинский, Косинский городские и муниципальные округа, а также Кизел и ЗАТО Звездный. Проекты, реализуемые в них, могут претендовать на статус ПИПа при объеме инвестиций от 20 млн руб.

При этом в случае изменения количественных и качественных параметров территории может изменяться и «планка» инвестиций, отметили в региональном Минэкономразвития.

В министерстве также сообщают, что теперь компании при инвестициях в проект свыше 50 млн руб. смогут претендовать на включение в реестр регионального инвестиционного проекта (РИП). Это позволит снизить ставку по налогу на прибыль с 20 до 10 % (норма, предусмотренная федеральным законодательством, которая с принятием нового порядка теперь будет действовать на региональном уровне) в случаях реализации проектов по созданию новых производств ряда категорий товаров.

Новый механизм присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта (муниципального ПИПа) утвержден Правительством Пермского края.

Директор базы отдыха «Дивная усадьба» (п. Новоильинский, Нытвенский район, Пермский край) Валентина Севрук сообщила, что изменение условий для получения статуса ПИПа создаст дополнительные возможности для развития проекта. «Пока мы занимаемся им самостоятельно, без поддержки это делать не просто. Когда в Пермском крае появился механизм приоритетного инвестиционного проекта, мы, конечно, задумались о его получении. Но его требованиям в части объема инвестиций в 100 млн руб. в качестве порога «входа» мы не соответствуем. Теперь, когда для нашего округа планка снижена, мы рассматриваем возможность получения такого статуса. Мы заинтересованы в получении ближайших земельных участков на льготных условиях для развития нашего хозяйства. С учетом прекрасного природного ландшафта, близости водоемов, комфорта и уюта, уверены, что наша «Дивная усадьба» станет местом притяжения отдыхающих не только из Пермского края, но и других регионов», – сказала Валентина Севрук.