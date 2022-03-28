В Краснокамске 33 семьи из 12 аварийных домов получили ключи от квартир в новом МКД

26 марта в Краснокамске губернатор Прикамья Дмитрий Махонин торжественно вручил ключи от квартир семьям, переезжающим в новостройку из аварийного жилья.

Специально для переселения граждан из ветхого фонда в городе компанией «Вега» построен пятиэтажный дом по ул. Карла Маркса, 36. Здесь по нацпроекту «Жилье и городская среда» муниципалитетом выкуплены 33 квартиры для переселенцев. Еще 8 помещений администрация округа приобрела для предоставления детям-сиротам.

Дмитрий Махонин отметил, что дом в Краснокамске – один из первых, которые были возведены в крае для этих целей, ранее подобная практика использовалась только в Перми. По его словам, реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству региона с федеральным Фондом ЖКХ.

«Искренне рад вручить вам сегодня ключи от новых и комфортных квартир. Знаю, что многие из вас ждали переезда на протяжении нескольких лет. Уверен, что в новом доме ваша жизнь станет благополучнее, комфортнее и счастливее. Важно, что в ближайшие годы в Краснокамске будет построено еще 3 дома, куда смогут переехать почти 300 семей из аварийного фонда, – отметил Дмитрий Махонин. – В целом в Пермском крае хорошие темпы по расселению «аварийки». За последние 3 года в комфортное жилье переехали свыше 19 тысяч жителей края. До конца 2024 года еще более 20 тыс. человек смогут заехать в комфортные квартиры».

Важно отметить, что в новостройке все квартиры сданы с чистовой отделкой. Кроме того, установлена газовая плита, сантехника. Новоселам останется только завезти мебель.

Всего ключи от квартир получили переселенцы из 12 аварийных домов. Среди них семья Верещагиных. Переезда в комфортное жилье они ждали с 2013 года. По словам Ирины Верещагиной, они с детьми счастливы, что заезжают в светлую, современную квартиру и с радостью займутся ее обустройством.

В министерстве строительства региона отмечают, что Краснокамск занимает лидирующие позиции среди муниципалитетов региона по темпам расселения. В Краснокамске уже расселено более 9 тысяч кв. метров аварийного жилья и 709 человек переехали в новое благоустроенное жилье. До конца года в Краснокамске будет сдан еще 1 дом, где для переселения жителей из аварийного фонда планируется выкупить порядка 50 квартир.

Ранее, губернатором профильному министерству и главам муниципалитетов была поставлена задача активизировать работу по формированию земельных участков и их вовлечению в оборот под жилищное строительство, в том числе для переселения граждан, чтобы люди переезжали из аварийного жилья в новое и комфортное. Качество и благоустроенность таких объектов выше, так как четко определены критерии, которым должно соответствовать помещение, и уже прописана энергоэффективность.

Министерством строительства определены 14 муниципалитетов. Новые дома будут построены в Перми, Кудымкаре, Александровском, Губахинском, Добрянском, Краснокамском, Кунгурском, Лысьвенском, Нытвенском, Пермском, Чайковском, Чернушинском, Чусовском, Юрлинском округах.

«Это те территории, где есть большое количество аварийного жилья, там сформировали земельные участки и начали или в ближайшее время объявят аукционы, после чего начнется строительство многоквартирных домов для переселения граждан. Всего у застройщиков планируется приобретение площадей 97,6 тыс. кв.м.» - добавил Андрей Колмогоров.

Отметим, в Пермском крае организовано комплексное расселение аварийных домов. Параллельно с нацпроектом реализуется и региональная программа расселения. Благодаря чему, дома расселяются целыми кварталами, а люди получают возможность быстрее переехать в комфортное жилье.