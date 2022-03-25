В Пермском крае актуализировали интерактивный навигатор по мерам поддержки предпринимателей и бизнеса

Сегодня, 24 марта, на выездном заседании правительства Пермского края впоселке Гайны Коми-пермяцкого округа под председательством губернатора Дмитрия Махонина, глава регионального Минэка Эдуард Соснин отчитался об исполнении поручения по актуализации Интернет-ресурса «Навигатор для бизнеса».



Ранее глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что Навигатор может стать «единым окном» получения актуальной информации по мерам поддержки. «Сейчас на федеральном и региональном уровне разработано немало мер поддержки для бизнеса. Плюс практически каждый день меняется нормативка. Предпринимателям сложно разобраться во всех нововведениях и понять, на где можно найти достоверный и актуальный документ, которым можно руководствоваться. Поэтому в Пермском крае должен быть ресурс, где собрана вся необходимая информация в одном месте», – отметил он.



Напомним, интерактивный Навигатор по мерам поддержки индивидуальных предпринимателей и бизнеса – это интернет-ресурс, предназначенный для размещения сведений о всех действующих мерах поддержки, которыми могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства Пермского края.



Министр экономического развития Эдуард Соснин доложил, что работа ресурса возобновлена. «Навигатор перезапущен, вся информация в нем актуализирована. Законодательная база, размещенная на портале, будет постоянно дополняться и посетители Навигатора смогут пользоваться самой оперативной информацией», – добавил он.



Глава ведомства отметил, для посетителей онлайн-ресурса предусмотрена справочная информация в формате ответов на часто задаваемые вопросы. Кроме этого, пользователи смогут в онлайн-режиме задать свои вопросы экспертам.



По словам Эдуарда Соснина, чтобы получить персонализированный ответ по вводимым мерам поддержки и льготам, необходимо ответить на вопросы об организационно-правовой форме деятельности и параметрах бизнеса. «Навигатор даст ответ по непосредственному исполнителю мер поддержки – в какое ведомство необходимо направить заявление (если оно требуется), в какой форме и в какие сроки заявитель может воспользоваться льготой, субсидией или выплатой. На обновленном ресурсе представлена информация не только по налоговым послаблениям, но и, например, по кредитным каникулам, финансовой поддержке на уровне федерального и регионального правительства, программам льготного кредитования. Все ответы, полученные в рамках запросов на новом ресурсе, подкреплены соответствующими нормативно-правовыми документами, принятыми на федеральном и региональном уровне», – рассказал министр.



По итогам рассмотрения вопроса, Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно постоянно проводить мониторинг, что происходит в той или иной сфере бизнеса. «Необходимо, чтобы несмотря на санкционный режим, максимальное количество производств в регионе продолжали работу, были гарантированы рынки сбыта и предприниматели чувствовали себя защищенными», – заключил глава региона.



Справка



Интерактивный Навигатор МСП был создан в апреле 2020 года для помощи индивидуальным предпринимателям и бизнесу в связи с ограничением деятельности, вызванной пандемией коронавируса.