Прикамье и Туризм.РФ будут совместно развивать инфраструктуру сферы гостеприимства в регионе

Пермский край и Корпорация «Туризм.РФ» в присутствии заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор структуры Сергей Суханов. Также соглашения с Корпорацией подписали еще 5 регионов – Астраханская, Вологодская, Мурманская, Нижегородская области и Республика Тыва.

Взаимодействие направлено на совместное развитие отрасли туризма в Пермском крае в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Чернышенко отметил богатое культурное и историческое наследие каждого из шести субъектов, а также обширную географию и разнообразие направлений, куда может отправиться российский турист.

«Субъекты являются очень привлекательными туристическими регионами, которые в прошлом году приняли более 7 миллионов человек. Подписывая соглашение с корпорацией «Туризм.РФ», они открывают новую страницу возможностей. Согласно расчетам, сотрудничество позволит им в 2-3 раза увеличить туристический поток. Президент поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры. Губернаторы находятся на передовой этой работы. Государство поддерживает и будет их поддерживать. Субсидирование льготных кредитов продолжится по всем проектам, которые входят в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, Правительство разработало дополнительные меры поддержки. Это отличное подспорье для того, чтобы бизнес сокращал срок окупаемости проектов. Все это, вместе с новой акцией «Мы вместе.Туризм», обеспечит дополнительное стимулирование спроса и гарантированную загрузку региональной инфраструктуры», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил о разработанных Правительством первоочередных мерах поддержки экономики, в том числе туристической отрасли. Правительством принято решение установить нулевую ставку НДС на 5 лет для владельцев отелей, а также для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Кроме того, в ближайшее время стартует программа детского туристического кешбэка.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что подписанное соглашение позволит реализовать в Прикамье туристический проект «Доступный Урал» и два инвестпроекта – по развитию всесезонного курорта в Губахе и созданию гостиницы в Перми. «Пермский край определил стратегически важные направления развития, куда входит создание туристской инфраструктуры как основы преобразования индустрии гостеприимства и наращивание турпотока до 1,5 млн человек к 2030 году. С помощью этих проектов мы сможем вывести на новый уровень туристский потенциал Пермского края, создать новые рабочие места, преобразить территории региона и вдохнуть в них новую жизнь. Проекты дадут импульс развитию малого и среднего бизнеса, транспортной инфраструктуры, культуры», – отметил глава Прикамья.

Напомним, ранее начинания Перми и Губахи в сфере гостеприимства вошли в число пилотных для реализации в рамках «туристического» нацпроекта.

По словам генерального директора Корпорации «Туризм.РФ» Сергея Суханова, подписанное соглашение с регионами позволит создать в регионах современную инфраструктуру для отдыха, улучшить среду для жизни. «В своей работе над развитием регионов мы всегда движемся по двум направлениям. Например, развиваем уже популярные у туристов места и открываем новые. В Пермском крае приоритетом будет активный экотуризм», – рассказал Сергей Суханов.

Напомним, «Доступный Урал» – один из 6 прорывных проектов региона. В рамках него будет разработан туристский маршрут, который охватит 7 территорий Прикамья и объединит Пермь с населенными пунктами, расположенными на севере региона (Усолье, Березники, Красновишерск, Чердынь). Это территории с огромным культурным и туристским потенциалом. В рамках инициативы панируется приводить в порядок их ключевые точки притяжения и создавать новые, а также – благоустраивать территории и повышать их транспортную доступность. При этом, реализация проекта даст импульс развитию целого ряда направлений: туризму, экономике, транспорту, культуре.

На территории Губахи в рамках сотрудничества региона и Корпорации планируется реализация инвестпроекта, который предполагает строительство современной гостиницы, расширение зоны горнолыжного катания зимой и экотроп летом, обеспечение доступа к природным памятникам, организация сплавов по р. Косьве. Это позволит создать уникальный для региона всесезонный курорт и привлечь новых туристов – до 250 тыс. чел в год. Кроме того, к 2025 году планируется создать 60 рабочих мест.

Еще один инфраструктурный проект, получивший поддержку Туризм.РФ – реконструкция здания казарм бывшего военного института на ул. Окулова, 4 в Перми. Уже в конце 2023 года на их месте планируется создать гостиницу категории «4 звезды».