В Прикамье местные производители товаров смогут стать поставщиками крупных торговых сетей

Для местных товаропроизводителей открывается возможность занять освободившиеся ниши в крупном ритейле – начать продажи продукции в торговых сетях региона, сообщили в краевом Минпромторге.

Переговоры и взаимодействие индивидуальных предпринимателей и компаний с сетевиками будут вести специалисты ведомства.

Местным малым и средним производителям окажут содействие в запуске своей продукции в торговых сетях Пермского края. Минпромторг совместно с центром «Мой бизнес» формируют базу компаний, которые могут уже в ближайшее время начать поставки непродовольственных и продовольственных товаров.

Чтобы попасть в базу – нужно заполнить до 5 апреля короткую онлайн анкету.

Стать поставщиками могут производители овощей, фруктов, напитков, бакалеи, текстиля, электроприборов и бытовой техники, товаров для дома и сада и других.

Анкета позволяет оценить готовность продукции малого бизнеса к крупным поставкам, и помочь тем, чьи товары не полностью отвечают критериям и стандартам торговых сетей. К примеру, в анкете предприниматель может указать, что нужна помощь в оформлении документации. В этом случае помощь окажет центр «Мой бизнес» – бесплатно проведет сертификацию продукции или оформление товарного знака, при необходимости подключит к консультациям юристов, маркетологов и других экспертов.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что Правительство края со своей стороны продолжит оказывать всестороннюю помощь региональным производителям, в том числе расширять рынки сбыта. По поручению главы Прикамья был разработан пакет экстренных мер поддержки бизнеса в условиях санкций. В него вошел пункт о докапитализации Микрофинансовой компании Пермского края из регионального бюджета на сумму 500 млн руб. Это позволит расширить число предпринимателей – получателей кредитов финансового продукта «Антикризисный 5.0». Депутаты регионального Заксобрания поддержали инициативу Дмитрия Махонина и Правительства.

Подробности можно узнать на горячей линии Центра «Мой бизнес» 8-800-300-80-90, телеграм-канале для малого бизнеса Пермского края или сайте центра.