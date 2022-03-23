Губернатор Прикамья: Будем поддерживать предприятия АПК для обеспечения продовольственной безопасности региона

Крупные производители птицы и свинины Прикамья планируют продолжать наращивать объемы производства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил два сельскохозяйственных предприятия региона – АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» (п. Сылва) и АО «Пермский свинокомплекс» (п. Майский). На встречах с представителями компаний обсуждались вопросы импортозамещения и работы бизнеса в новых условиях.

Отметим, птицефабрика производит более 80% куриного мяса от общего объема произведенного в Пермском крае. Она выпускает продукцию под такими брендами, как «Троекурово», «Рококо», «Халиф», «Ясная горка», «Наша Ряба» и другие. Свинокомплекс производит высококачественное охлажденное и замороженное свиное мясо, субпродукты, мясные полуфабрикаты, вареные и копченые колбасы, консервы и деликатесы – всего в ассортименте более 200 наименований мясной продукции.





Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ознакомился с производством предприятий, осмотрел площадки откорма, перерабатывающие комплексы, производственные цеха, а также обсудил текущие инвестпроекты. Он обозначил, что в условиях сегодняшней ситуации в экономике вопросы продовольственной безопасности имеют особое значение. «Наша совместная задача с сельхозпроизводителями – наращивать объемы выпуска продукции, обеспечивая ей жителей Прикамья и соседние регионы. Кроме того, важно, чтобы компании работали стабильно, сохраняя рабочие места и создавая новые – от этого зависит социально-экономическая обстановка в Прикамье. Поэтому мы со своей стороны готовы оказывать предприятиям необходимую помощь в продвижении их продукции на рынках», – отметил глава региона.

Кроме этого, по словам губернатора, в Прикамье сохранят объемы поддержки сельхозтоваропроизводителей: на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 3 млрд руб. «Мы работаем над совершенствованием механизмов субсидирования организаций агропромышленного комплекса, открыты для диалога и готовы прорабатывать ваши предложения по дополнительным мерам поддержки в рамках существующих полномочий», – добавил он.

Директор АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» Александр Цальцалько отметил, что сейчас предприятие делает все, чтобы сохранить рабочие места и объем выпускаемой продукции. «Все предприятия Группы «ПРОДО», используя опыт друг друга, ищут наиболее эффективные способы сохранения себестоимости продукции на максимально приемлемом уровне. На нас лежит огромная ответственность перед коллективом и потребителями. Птицефабрика будет работать и поставлять в магазины качественную продукцию. Но в это непростое время мы особенно рассчитываем на поддержку властей региона», – пояснил глава предприятия.

По словам министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова, по ключевым субсидиям для сельхозпредприятий региона, в том числе для рассматриваемых предприятий, предложено ввести дифференциацию ставок – в зависимости от производственных показателей компаний.

«Чем эффективнее работает предприятие, тем выше будет ставка субсидии. Кроме того, в текущем году большая часть субсидий будет предоставлена сельхозтоваропроизводителям до сентября, а не осенью, как планировалось ранее», – отметил глава ведомства.

Отметим, в 2020-2021 гг. АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» и АО «Пермский свинокомплекс» выделены средства муниципального и регионального бюджетов на организацию учебно-производственных площадок и на повышение квалификации работников. Благодаря поддержке краевых властей объем реализации продукции свинокомплекса с января по март 2022 года вырос более чем в два раза: с 44 млн руб. до 90-100 млн руб. В планах предприятия на ближайшее время – увеличить объем реализации до 150 млн руб. в месяц.





По итогам посещения предприятий АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» и АО «Пермский свинокомплекс» губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил региональному Минагро быть в тесном взаимодействии и диалоге с сельхозпроизводителями, а также держать на особом контроле вопрос поддержки сбыта продукции для предприятий.