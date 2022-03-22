В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвели итоги выполнения социальных обязательств перед работниками.

В рамках онлайн-собраний с трудовыми коллективами на предприятии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» обсудили результаты исполнения коллективного договора. Этот документ предусматривает взаимодействие работника и работодателя в сфере охраны труда и здоровья, профессиональной квалификации, поддержку молодых специалистов и ветеранов компании.

Среди нововведений в коллективном договоре нефтяников – с 1 января 2022 года увеличение доплаты для работающих вахтовым методом, повышение размера материальной помощи к свадьбе, также сотрудники аварийно-спасательных отрядов получили дополнительные дни к отпуску. Кроме того, на предприятии за счёт средств работодателя организуется обучение и повышение квалификации, для всех работников предусмотрено дополнительное медицинское страхование, реализуется жилищная программа.

«Коллективный договор надёжно защищает работников, даёт уверенность в завтрашнем дне, возможность спокойно и эффективно трудиться. Сейчас это особенно важно, ведь перед коллективом стоят серьёзные производственные задачи. Компания «ЛУКОЙЛ» ведёт ответственную социальную политику и вносит свой вклад в повышение качества жизни во всех регионах присутствия», – подчеркнул представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

В 2021 году более 83 процентов всех культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для нефтяников организованы в онлайн-формате. Вместе с тем активнее, чем в 2020 году, прошла оздоровительная кампания – в загородных лагерях отдохнули более 600 детей сотрудников, более полутора тысяч работников получили санаторно-курортное лечение за счет работодателя.

«В 2021 году акцент работы профсоюзной организации был сделан на противостоянии коронавирусной инфекции. В первую очередь стояла задача создать коллективный иммунитет. Было привито 4130 работников, а это 94 процента трудового коллектива. Кроме того, были созданы оптимальные условия для удаленной работы и работы вахтовым методом», – отметил председатель ОППО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин.