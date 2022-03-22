Исполнить чью-то мечту может каждый

К концу февраля завершилась всероссийская акция «Ёлка желаний». В её рамках воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые люди, испытывающие трудности, в канун Нового года могли загадать желание, которое должно было непременно исполниться.

Примерить на себя роль Деда Мороза мог каждый, для этого было необходимо выбрать желание непосредственно на ёлке или через сайт акции: Ёлкажеланий.рф. Нынче число участников побило рекорды прошлых лет: на сайт было загружено почти 30 тысяч детских писем. В числе мечтателей оказались и осинцы.

Маленькая Аня Устинова из Осы давно мечтала о детском наборе парикмахера, ей очень нравится расчёсывать старшей сестре волосы и заплетать косички. Помощь мамы в создании причёски трёхлетней Ане не нужна, ведь она сама себе умело делает хвостик.

И вот долгожданный подарок наконец-то оказался у девочки! Радости ребёнка не было предела. По словам мамы Ани – Светланы Устиновой, набор пришёлся дочке по душе, она с удовольствием играет и наводит марафет подружкам.

Ещё одна мечта сбылась недавно у одиннадцатилетнего осинца Никиты Шилова – он получил в подарок маркеры для рисования.

Напомним, впервые всероссийская акция «Ёлка желаний» прошла четыре года назад. Её организатором является благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». В общей сложности за всё время было исполнено свыше 21 тысячи желаний.

Каждый год к добрым делам присоединяются губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, а также правительство региона, депутатский корпус, руководители крупных предприятий.

Так, в ходе рабочего выезда в Чердынский округ глава региона исполнил желание третьеклассницы Наташи Завгородней. Девочка увлекается бисероплетением и загадала на Новый год набор для творчества.

Также Дмитрий Махонин вручил подарок её сестре Наташи. Тринадцатилетняя Александра занимается в Центре дополнительного образования в музыкальном кружке «7 нот», участвует в творческих конкурсах и проектах школы. Губернатор подарил ей беспроводной микрофон, который позволит девочки записывать и сохранять свои песни.

«Замечательная новогодняя традиция, в которой Пермский край участвует не первый раз. Каждый из нас может порадовать детей Прикамья подарками и поддержать их веру в волшебство. Даже небольшие чудеса способны сделать праздник счастливее и радостнее», – отметил Дмитрий Махонин.

Чтобы осуществить чью-то мечту в 2022 году подключились спонсоры проекта. Подарки для жителей Пермского края были централизованно направлены в Пермь организаторами, а уже на местах поздравить всех мечтателей помогли партнёры акции – волонтёры.

Кристина ТАТАРНИКОВА