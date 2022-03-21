Более 600 жителей Куединского округа получили возможность подключить свои дома к газу

Новый межпоселковый газопровод был построен и введен на полгода раньше запланированного срока.

18 марта в селах Нижняя Сава и с. Центральная Усадьба 3-го Госконезавода Пермского края состоялся торжественный пуск газа. В мероприятии посредством видеоконференцсвязи принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Глава региона отметил, что новые сети дали возможность подключения к экологичному природному топливу 268 домовладениям двух населенных пунктов, где проживает более 600 человек.

«Газификация региона остается одним из ключевых направлений в работе краевого правительства. Голубое топливо позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет и обеспечить более комфортные условия жизни. Несмотря на то, что темпы подключения населения к газу серьезно выросли, потребность Прикамья в новых газопроводах всё равно остается высокой. Нам необходимо сохранить заданные темпы», – сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Газификация сёл стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода с. Верхняя Сава – с. Нижняя Сава – с. Центральная Усадьба 3-го Госконезавода, построенного в рамках программы ПАО «Газпром». Его протяженность составила 12,2 км. Кроме того, были оборудованы распределительные сети внутри самих сел, общей протяженностью более 15 км. Отметим, что подрядчиком проекта выступила компания «Стройтрансгаз». Объект был построен и сдан в эксплуатацию на полгода раньше контрактного срока.

«С каждым годом газ для жителей региона становится более доступным. По мере исполнения плана Программы газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021-2025 гг. увеличивается и территория действия догазификации в крае. Сегодня еще 2 населенных пункта получили возможность подвести газ в свои дома. Благодаря поддержке Правительства Пермского края мы строим газопроводы до фасада дома без привлечения собственных средств граждан», – отметил Сергей Черезов.

Как сообщил министр ЖКХ и благоустройства Пермского края, Правительство Пермского края принимает серьезные меры для увеличения темпов газификации региона. «Увеличиваем финансирование строительства газопроводов, обеспечиваем компенсацию льготным категориям граждан. Кроме того, в крае набран высокий темп догазификации – по более чем 70% заявок уже заключены договоры», – доложил министр.

Напомним, в текущем году возможность подключения к газу появится у 58 тыс. домовладений. Для этого планируется построить более 1,8 тыс. км газопроводов. Общий объем инвестиций составит более 10,5 млрд руб.

Для бесплатного доведения газа до домов в рамках программы догазификации, собственникам необходимо подать заявку на подключение к сетям через единый федеральный портал connectgas.ru или в ближайшем отделении компании «Газпром газораспределение Пермь». К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, СНИЛС, ИНН и паспорт.



По всем вопросам газификации домовладений работает «горячая линия» с номером: +7 (342) 218-11-04.