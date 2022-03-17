Депутаты Заксобрания приняли губернаторский пакет экстренных мер поддержки бизнеса в условиях санкций

Сегодня, 17 марта, на пленарном заседании депутаты Заксобрания поддержали налоговые и финансовые меры поддержки в условиях санкций, инициированные губернатором Дмитрием Махониным.

Данный пакет мер поддержки бизнеса был разработан по поручению главы Прикамья для стабилизации работы региональных предприятий в условиях внешнего санкционного давления. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что стояла задача в максимально короткий срок разработать инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства – сектора, в котором занято порядка 30% всех жителей Прикамья трудоспособного возраста.

Законопроект был представлен 10 марта на заседании регионального Правительства и проработан с участием представителей бизнес-сообщества. Сегодня он был принят депутатами сразу в двух чтениях.

Напомним, в части налоговых преференций для бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН) и ведущего деятельность в отраслях экономики, наиболее подверженных рискам в условиях внешних санкций, были приняты максимально низкие налоговые ставки: 1% вместо 6% для объекта налогообложения «Доходы»; 5% вместо 15% для объекта налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Пониженными ставками смогут воспользоваться налогоплательщики, основной вид деятельности которых по состоянию на 1 марта 2022 года в соответствии с ЕГРИП или ЕГРЮЛ включен в перечень пострадавших отраслей, в число которых вошли ряд кодов ОКВЭД в видах деятельности по производству компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, издания ПО; разработки компьютерного ПО; обработки данных, предоставления услуг по размещению информации, непродовольственной оптовой и розничной торговли, складскому хозяйству и вспомогательной транспортной деятельности, гостиничному бизнесу, туризму, деятельности кинотеатров, организации конференций и выставок, работе санаторно-курортных организаций и детских лагерей, деятельности в области спорта. Пониженные ставки УСН будут действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно. Перечень кодов ОКВЭД, на которые распространится налоговая мера поддержки, размещен по ссылке.

Также депутаты поддержали инициативу региональных властей о предоставлении льготы собственникам торгово-офисной недвижимости в связи со снижением количества арендаторов. Им будет предоставлена скидка в размере 50% по налогу на имущество организаций в отношении таких объектов. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться владельцы торгово-офисных зданий и помещений, у которых снижение выручки налогоплательщика от сдачи в аренду такого имущества произошло не менее чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (налог уплачивается ежеквартально). Еще одно условие – объект недвижимости должен быть включен в Перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемой от кадастровой стоимости на 2022 год. Эта налоговая льгота будет действовать также с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно, налогоплательщики смогут ее применять поквартально.

Кроме того, депутатами в первом чтении принят законопроект о поддержке инвесторов, которые несмотря на экономическую ситуацию, продолжают вкладывать средства в реализацию своих проектов на территории региона. Документ предлагает расширение категории инвестиций, в отношении которых будет предоставляться инвестиционный налоговый вычет. Напомним, на сегодня этот механизм применяется только в отношении расходов на новые основные средства. К нему предложено добавить предоставление инвествычета налога на прибыль на расходы на научно-исследовательские, а также опытно-конструкторские работы – компенсировать до 50% от потраченных на это средств. Кроме того, предлагается дать возможность компаниям вычитать из налога до 30% средств, направленных на модернизацию и реконструкцию основных средств, а также на расходы организаций-застройщиков, производящих комплексное развитие территории.

В рамках финансовой поддержки бизнеса также сразу в двух чтениях были приняты поправки в «Закон о бюджете Пермского края», предполагающий дофинансирование из регионального бюджета Микрофинансовой компании Пермского края на сумму 500 млн руб. Еще 200 млн рублей будет направлено на субсидирование процентных ставок по кредитам – регион берет на себя обязательства компенсировать половину от изменения процентной ставки по кредитам, взятым предпринимателями до 1 марта 2022 года.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, принятие мер поддержки крайне важно в текущей экономической обстановке: «Мы прекрасно понимаем, что сегодня предприниматели особенно нуждаются в этих средствах для покрытия текущих расходов. Власти обязаны их поддержать, чтобы не допустить закрытия предприятий и сохранить рабочие места. Два года назад, когда начиналась пандемия, мы также столкнулись с беспрецедентными экономическими сложностями. Опыт показал, насколько важно для предприятий получить поддержку от региона как можно быстрее», – отметил депутат.