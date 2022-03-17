Дмитрий Махонин: Любые санкции – это новое «окно возможностей» для развития предприятий Прикамья

Пермское предприятие «Сорбент» в настоящее время работает над импортозамещением средств индивидуальной защиты органов дыхания.

16 марта губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил компанию «Сорбент». Предприятие разрабатывает и производит средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), а также активированный уголь и коагулянты. Это импортозамещающая продукция, которая уверенно конкурирует с аналогами импортного производства.

На предприятии глава Прикамья осмотрел строящийся завод активированных углей, применяющихся, в том числе, в качестве поглотителей для фильтров СИЗОД, и планами компании. Генеральный директор Борис Дубовик рассказал, что в настоящее время предприятие расширяет объемы выпуска продукции. Мощности нового завода позволят увеличить имеющееся сегодня производство углей в 7 раз. По словам Бориса Дубовика, это производство внутри предприятия возводится в две очереди, первую из которых компания планирует запустить уже во втором квартале текущего года.

Дмитрий Махонин высоко оценил эти планы, так как наращивание выпуска собственного сырья позволит обеспечить производство импортозамещающей продукции. Кроме того, это даст возможность продолжать увеличивать объемы современных и конкурентноспособных средств индивидуальной защиты органов дыхания и поставлять их предприятиям России, которые до настоящего времени закупали СИЗОДы зарубежных компаний.

Губернатор ознакомился с действующим производством СИЗОД. Противогазы и респираторы соответствуют всем необходимым российским и международным стандартам качества. Перечень наименований защитных средств был расширен в период пандемии, когда «Сорбент» оперативно переключился на выпуск «дефицитных» средств индивидуальной защиты органов дыхания – полумасок фильтрующих и комбинезонов для медорганизаций.

Бригадир участка сборки полумасок UNIX Елена Писарева рассказала, что каждую смену на участке бригада из пяти человек выпускает по 400 полумасок. «Те, что собираем сегодня, закупают для использования на производствах с вредными условия труда для защиты персонала, работающего, например, с кислыми газами и парами, аммиаком и т.д.», – говорит Елена Писарева.

В цехе сборки постоянно совершенствуются процессы с помощью переоборудования линий. Например, на участке термопласт автоматов (ТПА), где выпускают детали для масок, полумасок и фильтров, часть элементов производится автоматами, а на некоторых имеется полуавтоматическое производство. Кроме того, на «Сорбенте» применяют технологии бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Это позволяет оптимизировать процессы, сокращая время на этапы сборки, а значит увеличивать объемы выпуска готовой продукции.

Генеральный директор ООО «Зелинский групп», управляющей организации АО «Сорбент», Борис Дубовик пояснил, что сейчас для предприятия особенно актуальным становится сотрудничество с отечественными предприятиями. «Мы быстро адаптируемся к новым условиям и надежно обеспечиваем предприятия страны товарами российского производства. В ближайших планах АО «Сорбент» – увеличение производства за счет реализации ключевых проектов по активированным углям, катализаторам и фильтрующим материалам, а также наращивание объемов производства средств защиты органов дыхания. Для нас новые проекты – это новые рабочие места, стабильность, а также расширение рынка сбыта: закрытие потребностей в той продукции, которая ранее ввозилась из-за границы», – рассказал руководитель предприятия.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что в текущих условиях перед промышленниками Прикамья стоит задача оперативно переориентироваться. В свою очередь краевые власти готовы оказывать этому поддержку. «Любые санкции, любые сложные процессы в экономике являются для компаний новым «окном возможностей», которое можно успешно использовать для развития. Сейчас важно, чтобы все предприятия Пермского края максимально перестраивали логистику, оперативно расширяли рынки сбыта внутри страны, замещая своей продукцией товары импортного производства. Это необходимо и для наращивания финансовой мощи самих компаний, и для региона, так как позволит сохранять в Прикамье экономическую и социальную стабильность. Поэтому мы со своей стороны продолжим оказывать всестороннюю помощь предприятиям, в том числе расширять рынки сбыта за счет промкооперации, предлагая крупным металлургическим, угледобывающим и другим холдингам товары и услуги пермских производителей. Будем и дальше поддерживать в вопросах сертификации, содействовать в получении льготных кредитов федерального Фонда развития промышленности – делать все, чтобы экономика региона продолжала развиваться», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В завершении рабочего выезда на «Сорбент» глава Прикамья поручил региональному Минпромторгу оказывать предприятию всю необходимую помощь, а также проработать вопрос о возможности присвоения строительству завода активированных углей статуса приоритетного инвестиционного проекта.

На предприятии добавляют, что при поддержке властей увеличение производства в текущих условиях позволит расширить поставки пермских СИЗОДов предприятиям России. Сегодня многие из них закупают промышленные средства защиты зарубежных поставщиков, но в ближайшее время с ними могут возникнуть трудности. При этом в Перми выпускается уникальная продукция, по защитным свойствам и эксплуатационным характеристикам превосходящая импортную, но на 30-40% менее дорогая. Кроме того, промышленные предприятия, закупающие отечественные СИЗОДы по государственной программе импортозамещения, вправе компенсировать часть этих затрат из Фонда социального страхования при наличии заключения Минпромторга РФ о российском происхождении товара. Это является дополнительным стимулом для предприятий России в выборе СИЗОДов пермского производства.

Справка

АО «Сорбент» основано 26 августа 1939 года. Деятельность компании направлена на создание технологий и производство высококачественной продукции, которая обеспечивает охрану окружающей среды, охрану труда и защиту человека от вредных воздействий. Предприятие является крупным игроком на рынке активированных углей и средств защиты органов дыхания не только в России, но и других странах. Производственная база включает в себя 5 цехов, а площадь территории составляет 50 гектар. Номенклатура экспортируемой продукции постоянно расширяется и совершенствуется, а география поставок охватывает такие страны, как Турция, Польша, Испания, Вьетнам, страны СНГ и многие другие. Таким образом, предприятие имеет высокий экспортный потенциал. С 5 июля 2018 года АО «Сорбент» работает под брендом «Зелинский групп», который объединил ведущие предприятия отрасли – АО «Сорбент», АО «Тамбовмаш», АО «Арти-Завод» и ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского». Продукция «Сорбента» сегодня также известна под брендом «Зелинский групп».