В больницу столицы Прикамья поступил современный рентгенодиагностический комплекс российского производства

В Пермской городской клинической больнице №2 имени Ф.Х.Граля завершился монтаж современного рентгенодиагностического цифрового комплекса «Медикс-Р-Амико» отечественного производства, сообщили в краевом Минздраве. В настоящее время специалисты ведут пуско-наладочные работы оборудования. Ввести комплекс в эксплуатацию и приступить к проведению исследований пациентам планируется уже со следующей недели.



Рентгенологи больницы отмечают, что новое российское оборудование позволяет качественно обследовать органы грудной клетки заболевших, что сейчас особо востребовано в связи с эпидемиологической ситуацией. Основным преимуществом отечественного комплекса является то, что он поможет значительно улучшить качество рентгеновских снимков, при этом снизив лучевую нагрузку на пациентов.



«В базовую комплектацию стационарного рентгенодиагностического комплекса входит дозиметр, который автоматически рассчитывает разовую дозу облучения на единицу площади. Имеется комплект одежды и ширма, которые защищают медицинский обслуживающий персонал от облучения, а также встроенный термостат, предотвращающий перегрев рентгеновской трубки. Новое оборудование обладает расширенным функционалом с комплексом анатомических программ. Все это значительно сокращает время исследования», – рассказала заведующая рентгенологическим отделением Людмила Шумакова.



Аппарат предназначен для проведения рентгенографических исследований с возможностью выполнения прямых и косых снимков пациентов лежа, стоя, сидя и в латеропозиции, а также для проведения продольной линейной томографии. Конструктивные особенности комплекса «Медикс-Р-Амико» отвечают всем современным требованиям рентгенодиагностики и обеспечивают простоту и удобство использования, надежность и безопасность, а также высокое качество получаемых изображений.



Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что оснащение медицинских организаций современным оборудованием является одним из основных направлений работы региональных властей в сфере здравоохранения.



«Сейчас мы совместно решаем сразу несколько задач, связанных с проблемами в здравоохранении, которые годами копились в регионе. Это и кадровый дефицит, и необходимость приведения в нормативное состояние зданий медицинских учреждений, и строительство новых объектов. Ожидания населения тоже очень большие, и поэтому нам важно системно подходить к решению всех этих вопросов. Оснащение медучреждений современной техникой – одно из наиболее важных направлений, так как наличие новейшего оборудования позволяет максимально качественно проводить диагностику, а это значит своевременно приступать к лечению пациентов, повышая качество их жизни», – подчеркивал губернатор.



Отметим, что работа по развитию медицинского звена осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.





Справка:



Непубличное акционерное общество «АМИКО» – российский разработчик и производитель медицинского рентгенодиагностического оборудования и аксессуаров для рентгенодиагностики с 994 года. Осуществляет поставки во все регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья.

НПАО «АМИКО» — это производственное объединение, в состав которого входят предприятия, специализирующиеся на производстве различных видов медицинской рентгенотехники:

АО «РЕНТГЕНПРОМ» — рентгенографические аппараты общего назначения, флюорографы, маммографы, подвижные рентгенодиагностические кабинеты и мобильные поликлиники;

ЗАО «Апрелевский завод рентгенотехники» — рентгенодиагностические комплексы и палатные аппараты;

ООО «Рентген-Комплект» — рентгенодиагностические хирургические аппараты, рентгенозащитные средства и фотолабораторное оборудование.

Производственные мощности составляют порядка 2 тыс. единиц оборудования в год.