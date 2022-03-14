Губернатор Дмитрий Махонин и глава «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили газификацию Прикамья

Сегодня, 14 марта, в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и генерального директора группы «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

Особое внимание на встрече было уделено реализации Программы развития газоснабжения и газификации края на 2021-2025 гг., подписанной «Газпром» с властями субъекта. Благодаря этому, возможность газифицировать свои дома получат еще 10,5 тыс. жителей в населенных пунктах Березовского, Большесосновского, Верещагинского, Еловского, Карагайского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Лысьвенского, Нытвенского, Осинского, Очерского, Сивинского, Суксунского, Чайковского, Частинского и Юсьвинского округов и Пермского района.

Стороны также обсудили программу догазификации населения, инициированную президентом страны Владимиром Путиным. Отметим, в настоящее время Прикамье является одним из лидеров по количеству собранных заявок на догазификацию: от жителей принято около 24 тыс. обращений, заключено 16,8 тыс. договоров.

Прием заявок, заключение договоров и строительство сетей для ускоренного подключения домов продолжаются. Имеются все необходимые кадровые, технические и материальные ресурсы.

«Догазификация – важнейший социальный проект. В рамках этой работы мы на 100% компенсируем гражданам проектирование и строительство газопроводов до фасадов домов. Только на 2022 год для этого в бюджете предусмотрено 370 млн руб. Также в регионе действует программа по замене газового оборудования льготным категориям граждан, ей воспользовались уже более 4 тыс. человек. Уверен, что совместно с «Газпромом» мы сможем качественно и в срок реализовать все намеченные планы, чтобы жители края уже в ближайшее время смогли почувствовать улучшение жилищных условий», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

«Между Группой «Газпром межрегионгаз» и администрацией Пермского края налажено тесное взаимодействие по всем вопросам, связанным с газоснабжением и газификацией. В этом году мы проектируем и строим в регионе более 30 межпоселковых газопроводов. Кроме того, в крае набран высокий темп догазификации – по более чем 70% заявок уже заключены договоры», – отметил Сергей Густов.