Жить в комфорте

В этом году в Прикамье возможность подключить свои дома к газу будет обеспечена для 58 тысяч домовладений.

На заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили ход реализации программы газификации региона.

Глава Прикамья отметил, что в текущем году на эти цели планируется направить беспрецедентный объём средств – более 11,5 млрд руб. «Серьёзную поддержку в решении задач по газификации оказывает федерация и компания ПАО «Газпром». Компания направляет средства на строительство межпоселковых газопроводов и модернизацию газораспределительных станций. В свою очередь, регион строит внутрипоселковые газопроводы. В последние годы набрали достойные темпы. Только в 2021 году построили 21 газопровод, более 8 тысяч домов подключили к голубому топливу. На эти цели было направлено 3,8 млрд руб. В текущем году темпы увеличены – возможность подключения к газу появится у 58 тысяч домовладений. Для этого планируется построить более 1,8 тысяч километров газопроводов. При этом значительный рост вложений с каждым годом связан с тем, что газовые сети прокладывают в наиболее отдалённые населённые пункты края, тем самым повышая комфорт проживания наших земляков», – отметил Дмитрий Махонин.

По сообщению министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артёма Балахнина, в настоящее время активно продолжается работа по «догазификации» тех населённых пунктов, куда газ был проложен ранее.

Как подчеркнул глава ведомства, согласно федеральному законодательству, выполнение мероприятий по «социальной газификации» осуществляется до границ земельного участка. В настоящее время краевым ведомством разработан и утверждён отдельный порядок, направленный на строительство сети до фасада дома также без привлечения средств граждан. Пермский край стал первым регионом, где будет применяться такой механизм поддержки.

«На текущий момент собрано более 40,5 тысяч заявок. Более 15 тысяч собственников домовладений заключили договор на догазификацию, из них 5,5 тысяч участков программы уже догазифицированы, в том числе в 1,5 тысячах домах пермяки пользуются газом», – доложил министр.

Он также отметил, что работы по обустройству новых веток газопровода не останавливаются и в зимний период. В работе у подрядных организаций находится подключение 744 домовладений в 25 муниципальных образованиях. Самое большое исполнение заявок отмечается на территории Перми, Пермского района, Оханского и Нытвенского городских округов.

О ходе строительства новых сетей в крае рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Пермь» и «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов. По его словам, в этом году будут вестись проектно-изыскательные работы по 19 межпоселковым газопроводам высокого давления для газификации 52 населённых пунктов. Благодаря этим сетям 8 тысяч домовладений получат возможность для подключения газа, кроме того, у 50 котельных появятся технические условия для модернизации и перехода на более экологичное и экономичное природное топливо.

«Совместно с краевым правительством реализуем амбициозные планы. Активная работа ведётся в тех населённых пунктах, которые на сегодняшний день не имеют возможности для подключения. Одной из таких территорий в году стал Кочёвский округ. Уже начато проектирование газопровода от Юрлы и далее на север края протяжённостью более 30 километров», – отметил Сергей Черезов.

Отдельное внимание в ходе рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин уделил мерам поддержки населения при газификации их домовладений. Так, социальные категории граждан Прикамья могут получить компенсацию затрат на замену газовых плит и колонок. В 2021 году механизмом воспользовались более 3000 человек. При этом, на долю Пермского края приходится почти треть общероссийского производства газовых бытовых плит. В регионе работают два предприятия: Чайковский филиал «Газпром бытовые системы» – флагманский завод по производству бытовой техники, многократно признававшийся одним из лучших в России, и Лысьвенский завод бытовой техники. При этом общая мощность компаний составляет 570 тысяч плит в год. «Важно, что у предприятий есть планы по развитию своей конкурентоспособной продукции. В свою очередь, краевые власти готовы оказывать производителям разностороннее развитие в реализации этих планов», – отметил Дмитрий Махонин.

В завершение обсуждения вопроса глава региона поручил профильному ведомству удерживать набранные темпы по строительству новых газопроводов и догазификации. «Безусловно, самое главное сейчас – качественно и в срок реализовать все намеченные планы, чтобы жители края уже в ближайшее время смогли почувствовать улучшение жилищных условий. При этом очень важна системная работа абонентских служб газовых компаний, от этого зависит оперативность приёма и исполнения заявки», – подчеркнул губернатор.

А как у нас?

По сообщению первого заместителя главы городского округа – главы администрации Осинского городского округа Надежды Бусовиковой, в этом году планируется газификация шести сельских территорий, входящих в состав нашего муниципалитета. На сегодняшний день одни ветки газопроводов находятся в стадии строительства, другие – уже пуска голубого топлива.

Так, большой объём работ по строительству газопроводов ведётся и ожидается в нескольких населённых пунктах Осинского городского округа: в деревне Десяткова, посёлках Заготзерно и Нефтебаза (в общем 87 подводов), деревнях Мазунина (120), Симаково (97), Ирьяк (55). В целом 359 домовладений смогут воспользоваться возможностью подключиться к газу, а общая протяжённость газопроводов по всем населённым пунктам округа насчитывает 29,6 километров. Затраты на строительство газопроводов составят около 42 млн рублей. Подрядчиками работ выступают разные компании, в том числе екатеринбургская организация ООО «ТЕХПРОМ».

– Хочется отметить, что всё это стало возможным благодаря инициативе и активному участию самого населения в части финансовой составляющей разработки проектно-сметной документации. Специалисты администрации Осинского городского округа за счёт средств местного бюджета прошли государственную экспертизу проекта, затем правительство Пермского края совместно с руководством округа реализовали проект по строительству в процентном соотношении бюджетных средств 50% на 50%. То есть там, где жители включаются в инициативу, правительство поддерживает данные проекты, поэтому строительство всех газопроводов в таком темпе одновременно было запущено в реализацию. В будущем владельцы тех жилых домов, которые появятся вновь в данных населённых пунктах, тоже смогут воспользоваться построенной веткой газопровода, обратившись в Компанию «Гапром» в рамках федеральной программы «Догазификация» и бесплатно провести газ до границ своих земельных участков, – отметила в интервью Надежда Сергеевна.

В числе первых счастливчиков – жители деревень Симаково и Ирьяк.

Несмотря на мартовские морозы, в доме Владимира Михайловича и Тамары Ивановны, жителей д. Симаково, очень тепло. Гостям здесь рады, и на сковороде шкворчат румяные оладушки. Сегодня уже неделя, как хозяева наслаждаются приобретённым благом: газ им подключили в числе первых – 3 марта.

В деревне они проживают уже 21 год, и о «цивилизации» в виде централизованного газоснабжения мечтали давно. По словам Владимира Михайловича, первые обсуждения на сходах жителей и попытки продвинуть эту тему были ещё пять лет назад. И вот благодаря реализации федеральной программы «Догазификация», активной жилке старосты Татьяны Жулановой, которая объединила своих земляков общей целью, и помощи администрации округа всё наконец-таки сдвинулось с мёртвой точки.

– Дом наш построен из пеноблока, поэтому много забирал тепла, дров очень много уходило. Теперь проблемы позади, красота: вставать в пять утра, чтобы печку топить, не надо и вечером необходимость в этом тоже отлегла. Одним словом, мужских хлопот поубавилось, и время освободилось. Даже не могу привыкнуть пока и определиться, чем себя занять, – улыбается глава семьи.

Тамара Ивановна тоже не нарадуется: без дров в доме стало меньше мусора, а с газовым котлом – намного теплее и просто уютнее.

– У нас своя скважина, вода есть. Вот и газ появился. Теперь заживём! Тепло сейчас постоянное, температуру можно регулировать до комфортной. Большое спасибо тем, кто принимал участие в организации этого хорошего и большого дела. Дай бог всем здоровья! – отмечает женщина.

За разговором мы и не заметили, как блюдо наполнилось оладьями. Накануне хозяйка жарила мясные пирожки. Готовить, баловать супруга домашней стряпнёй ей стало особенно приятно. Да и переживать о том, что газ в баллоне закончится в самый неподходящий момент, отныне больше не придётся: он «поселился» в доме навсегда.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора

МНЕНИЯ:

Светлана Куимова, жительница д. Симаково:

– Земельный участок со старым деревянным домом перешёл моему мужу по наследству в 2011 году. В первые годы наша семья использовала имущество как дачу. Но, когда мы узнали, что нашу деревню собираются газифицировать, то сразу задумались о постройке нового дома для постоянного проживания в нём. Так, в 2016 году мы разобрали старый дом и приступили к постройке нового. И в декабре 2019 года уже заселились. Приготовление пищи и отопление – всё осуществлялось посредством электричества. Это комфортно, но очень затратно.

Поэтому мы с большим нетерпением ждали, когда нам подведут и подключат голубое топливо, потому что считаем, газовое отопление является надёжным и недорогим в эксплуатации, а такой обогрев экономичен, комфортен, эффективен и наиболее экологичен. При нашей занятости обогрев и готовка пищи на газе – самое лучшее, о чём мы могли мечтать.

Вся деревня благодарна нашей старосте Татьяне Леонидовне Жулановой за её упорство и настойчивость в продвижении вопроса газификации.

Елена Белоусова, жительница д. Симаково:

– В 2010 году, как только появилась возможность, наша семья с двумя детьми перебралась из осинской «однушки» в деревню. За 12 лет проживания на месте приобретённого небольшого домика мы построили добротный. Плюсы здесь, конечно, имеются: соседский шум не мешает, да и все расходы – наши, мы ни от кого не зависим.

Надо сказать, что все члены нашей семьи очень теплолюбивы, поэтому муж Алексей заказывал лесовоз дров. С ними хлопот хватало, да и газ в привозных баллонах, бывало не раз, заканчивался внезапно. Поэтому мы, как и многие другие жители деревни Симакова, грезили о центральном газопроводе. Хорошо, что у нас староста активной оказалась. Тему газификации ей помогала будировать и моя свекровь. Так, спустя время, мечта осуществилась: 4 марта 2022 года газ пришёл и в наш дом. Это стало настоящим событием! Мы и блины в Масленицу напекли, и 8 Марта стряпали. Настоящий подарок к празднику всем сельским женщинам. Жить стало намного комфортнее. Ребятишки радуются, бегают по дому налегке. Все довольны и даже кот!

НАПОМНИМ

Напомним, для бесплатного доведения газа до домов в рамках программы догазификации, собственникам необходимо подать заявку на подключение к сетям через единый федеральный портал connectgas.ru или в ближайшем отделении компании «Газпром газораспределение Пермь». К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, СНИЛС, ИНН и паспорт.